"Nudus", la película que muestra el terror psicológico de la filtración de datos personales

Cuando Carla Hernández fue invitada por el cineasta Gibrán Bazán para formar parte de la película "Nudus", que aborda el tema de la masiva filtración de datos personales, pensó que estaba loco por contar algo que iba a ocurrir.

En aquel momento, antes de la llegada de la pandemia de Covid-19, ya se habían producido los escándalos generados por Wikileaks, que había dado a conocer documentos clasificados, pero no se veía que fuera a afectar a la sociedad directamente.

“Me la vendió Gibrán como ciencia ficción y le dije que no creía que fuera pasar eso. Ahora, que hemos visto que se han dado grandes filtraciones, sí da miedo”, dice la actriz de "Señora Acero".

En la vida real, este mismo año la empresa Security Discovery reportó lo que hoy se conoce como “la madre de todos los hackeos”, llamada MOAB, que filtró 26 mil millones de datos sensibles de empresas como Dropbox, Adobe, Linkedin y X.

En "Nudus", Carla interpreta a una mujer que despierta en un cuarto blanco, donde hay desdoblamientos cuánticos, pero además un hombre sabe perfectamente todo sobre ella.

“Todos sus comentarios en WhastApp y muros de Facebook, todos sus videos y fotos e historias de Instagram, todo está ahí, lo que borró y lo que olvidó borrar”, oye su personaje en algún momento del largometraje que llega este jueves a 700 salas de la República Mexicana.

¿Cómo surgió la idea de"Nudus"?

El guión comenzó a ser escrito por el director Bazán ("Los rollos perdidos" y "El buquinista") luego de interesarse por el caso de Edward Snowden, quien en 2013 obligó al gobierno de EU a revelar que espiaba cada una de las llamadas telefónicas de los ciudadanos de ese país, como parte de la lucha contra el terrorismo.

“Vi lo de wikileaks y eso me inspiró, porque de repente había reconocimiento facial y desde la cámara de tu laptop te podías espiar. Fue un tema que me fascinó y aterró, así que comencé a hacer investigación y me encontré con eso de las computadoras cuánticas que, cuando lleguen, se podrá hackear a todo el mundo en menos de un día”, comenta.

“Soy consciente de que en cinco o seis años podré checar los archivos de mis conocidos, de la que gente que me interese, será un apocalipsis digital fuerte y creo será un poco sano para una sociedad que vive de las apariencias”, añade.

"Nudus" fue filmada a finales de 2020, en plena época pandémica, en locaciones de la Ciudad de México. Para llegar a eso, el realizador batalló, pues la ciencia ficción no es un género socorrido en la industria nacional.

Se decidió por efectos digitales sencillos para contar la historia, pues algo más elaborado distraería al público de la historia.

El año pasado distribuidores estadounidenses decidieron apostar por ella pues la vieron con un tema actual y de terror psicológico. Se estrenó en esa nación hace dos meses, permaneciendo por más de uno en salas de California, Texas, Arizona y Florida.

