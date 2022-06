"Nosotras", una cinta que rinde homenaje al amor LGBT+

Cada vez es más frecuente que el cine comercial se abra a contar temáticas LGBT+, y en el camino de una mayor diversidad e inclusión en el séptimo arte, las historias sobre romances entre mujeres, también van ganando terreno.

Una de las cintas mas destacadas previo a la pandemia en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019, fue “Nosotras” (“Deux”), primer largometraje del director Filippo Meneghetti que tras su buena recepción, comenzó una carrera de festivales que lo llevó a estar en el BFI London Film Festival y Outfest. Ganó el premio a la Mejor Ópera Prima en el Frameline del 2021.

Llena de tensión, emoción y humor; la película se centra en dos mujeres jubiladas, Nina (Barbara Sukowa) y Madeleine (Martine Chevallier), que han estado enamoradas durante décadas. Madeleine ha mantenido su romance en secreto de sus hijos adultos, que creen que su madre y Nina son simplemente vecinas.

La cinta compitió en la categoría de Película de habla no inglesa en el Oscar de este año; y ahora, llega a la cartelera mexicana.

“El punto de partida para hacer esta película fue que en mi adolescencia tenía dos mujeres que eran muy importantes para mí, que me transmitieron su pasión por el cine. En la década de 1990 me prestaron cassettes de películas maravillosas de los mejores directores y realmente descubrí mi amor por el cine. Vengo de una familia donde nadie está involucrado en las artes o la cultura, por lo que tenerlos en mi vida realmente abrió algo en mi mente en ese momento”. dijo Filippo a EL UNIVERSAL.



Foto: PRENSA FICM

Al igual que en su película, las mujeres de las que habla eran una pareja; sin embargo, el realizador aclaróe que el largometraje es una ficcion y no una biografia.

“La trama de la película está inventada. No está directamente inspirada en su historia porque en realidad para una de ellas fue mucho más difícil que la historia que describe la película. De hecho, si hubiera contado su historia, la gente no lo habría creído, pero lo vi con mis propios ojos. En ese momento estaba tan conmovido, tan impactado por lo que les pasó y por eso siempre sentí que, si algún día tenía la posibilidad de llegar a un público, me encantaría rendirles un homenaje, crear algo como un gesto para ellos para devolverles algo”, añadió.

