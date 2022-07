Norma Lazareno calca grito 54 años después

Cuando el público vea a Norma Lazareno en la cinta de terror La exorcista, que espera fecha de estreno, seguramente recordará su participación en el clásico de los 60 Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada.

En aquella ocasión, su personaje realiza un striptease ante sus compañeras hasta que ve algo por la ventana y grita de espanto, al tiempo que no sabe cómo reaccionar ante el miedo.

Más de cinco décadas después su ser recordó ese momento, razón por la que la actriz casi hizo una calca de algo que ocurre en el nuevo filme, rodado el año pasado.

“Hasta puse la mano en la misma posición y claro que no me acordaba de eso; la gente hasta me dijo que era el mismo grito y sí, el cuerpo tiene memoria emocional, no es algo que yo hiciera consciente”, dice.

La exorcista, dirigida por Adrián García Bogliano (Juega conmigo) cuenta la historia de una joven monja envuelta en el ritos de exorcismo de una embarazada. María Evoli (Tenemos la carne), Ramón Medina (El señor de los cielos) y Pilar Santacruz conforman el elenco.

La cinta es producida por Pablo Guisa, director del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido y BFT Media, productora de series como Hasta que te conocí.

Todos los llamados de Lazareno, de 78 años, y Salvador Sánchez, su pareja en el filme, fueron nocturnos.

“Son personajes que algo saben, algo les pasa; era estar en el Ajusco a las 12 de la noche y seguir a las tres o cuatro de la mañana con un frío que para qué les cuento”, detalla.

“Estas películas, para tener mejor efecto de suspenso, no deben estar hechas bajo un sol radiante, sino de noche, y así era estar en la casa a esa hora”.

Lazareno considera que el cine de género que realizó a fines de los 60, que incluyó El libro de piedra, es por lo que el público joven la conoce.

En su filmografía se encuentran más de 150 producciones, entre ellas la telenovelas S.O.S me estoy enamorando y Quererlo todo, así como los filmes El estudiante y La tregua, sus más recientes apariciones en pantalla grande. En teatro ha hecho obras como Billy Elliot México, Maduras, solteras & desesperadas y Ciego amor, entre otras.

“A mí me conocen por Hasta el viento tiene miedo porque no ven telenovelas o no van al teatro, pero esta película les va a gustar mucho”, comenta.