Nodal contraataca con tema a J Balvin, Belinda y las redes

Christian Nodal lanzó finalmente la canción contra J Balvin, titulada “Girasol”, en la que dice que el reggaetonero es un chiste, que su música “sabe a mierda” y le critica que se esconda “tras la ansiedad”. Luego pidió perdón.

El tema, que fue lanzado en la madrugada de ayer en YouTube y tenía 2.2 millones de reproducciones en menos de 24 horas, fue la respuesta del cantante mexicano por una foto que el colombiano subió a su Instagram, en la que comparaba el look de ambos, algo que no tomó bien Nodal.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas”.

Al tiempo que subió el tema, Nodal ofreció un concierto en Morelia, en donde admitió que se arrepentía de haber lanzado la canción, pero que ya no había vuelta atrás: “Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir”, dijo, además aseguró que él y Balvin ya hablaron y aclararon las cosas.

El cantante de 23 años pidió a su público no ser “mierda” con la gente, sino empatizar porque por ello “pasan estas cosas”.

“Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mierda, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan”, expresó Christian en medio de aplausos.

Por la tarde, el mexicano usó su Instagram para criticar a las redes sociales y los medios de comunicación por su “falta de ética”. Dijo que la comparación que hizo J Balvin pudo tomarla con humor, de haberle consultado: “hubiera sido diferente, pero al contrario, me dolieron las burlas y la gran exposición”, publicó.

Nodal enfatizó la responsabilidad de las redes sociales, algo que fue criticado por algunos usuarios, que le recordaron que hace unas semanas publicó una conversación privada de su expareja Belinda, en la que ella le pedía dinero para hacerse un tratamiento dental. La cantante es mencionada en su tema, llamándola “innombrable” y comparando su caso con el de Johnny Depp y Amber Heard.

