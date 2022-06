Nodal acepta que las burlas en redes sociales le dolieron

Christian Nodal acepta que le dolieron las burlas recibidas por parte de usuarios de redes sociales, durante la discusión que sostuvo con J Balvin.



El cantante de regional mexicano escribió en su cuenta de Instagram que nadie le preguntó cómo se sentía con ser expuesto por alguien que tiene 50 millones de seguidores en el mundo.

Esta semana a Balvin se le ocurrió subir una foto con un filtro a modo de tatuaje que decía "Belinda" y el texto "encuentra las diferencias", después de que usuarios de redes sociales los compararon tras el cambio de look que se hizo Nodal, al teñirse el cabello de rubio y hacerse más tatuajes en el rostro.

“Quizás me hubieran preguntado si yo estaba bien con el que me subiera en su cuenta de 50 M lo del "encuentren las diferencias" hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición”, expresó.

Solo fue para divertirse, asegura J Balvin

El reggaetonero siguió con los ataques, e indicó que solo lo hizo para divertirse; "Ya, no más, esto sólo fue pa’ divertirme”, escribió en una de sus publicaciones; mientras que Nodal le reclamó en su momento que no tenía derecho a exponerlo de tal manera.

“…en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas”, le respondió en aquel momento.

Las burlas que originaron los comentarios de Balvin afectaron al mexicano, señala también que, quien no lo conocía por el alcance mundial que tiene el colombiano ahora lo conocen, pero no por su música sino por el morbo y eso es injusto.

“Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex, yo tengo derecho a que gente que no tiene ni idea de mi me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar mundo”, exclamó.

También hizo la aclaración de que solo se disculpó con Balvin por haber lanzado su canción cuando ya habían llegado a un acuerdo, pero nunca por los ataques y el bullying al que fue expuesto.

“Pa’ los que no saben escuchar pedí perdón por que terminó saliendo 'La tiradera" (canción) después de hablar y llegar a un acuerdo y yo le tomé el perdón por su falta de consciencia…”, explicó.



