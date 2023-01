No sólo Shakira, estos artistas también le han cantado a sus exparejas

Tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, tema en el que la cantante colombiana no se guardó nada y lanzó todo lo que tenía guardado en contra de su expareja Gerad Piqué, se ha recordado en internet a otras parejas que se han enviado mensajes a través de sus canciones.

Lupita D’Alessio - “Ese hombre”

Una de las artistas que más se ha recordado en las últimas horas es Lupita D’Alessio, artista que se mantiene activa desde el año 1971, y que en durante una etapa importante de su vida también tuvo una relación amorosa con un futbolista.

Fue el chileno Carlos Reynoso, quien dirigía al Club América, quien se relacionó con la intérprete de “Mudanzas”, sin embargo la relación no terminó nada bien, incluso se aseguró que debido al daño psicológico que recibió la cantante por parte del entonces entrenador, fue que la relación llegó a su fin.

El tema que se le adjudica al final de la relación entre Lupita y Carlos es el tema “Ese hombre” el cual fue lanzado justo después del rompimiento en 1982.



La cantante dedicó uno de sus temas más desgarradores a su ex Foto: EL UNIVERSAL

Nodal - “Ya no somos ni seremos”

Otro momento mediático, fue el rompimiento entre el cantante Christian Nodal y Belinda, sobre todo por las situaciones que envolvieron su separación, desde una propuesta de matrimonio ostentosa, tatuajes en dedicatoria para Belinda por parte de Nodal, hasta la publicación de capturas de pantalla donde Christian expuso conversaciones con la intérprete de “Egoísta”.

Posterior al rompimiento, ninguno de los dos artistas dejó pasar la oportunidad de lanzar una canción que en apariencia fue con dedicatoria.

Tan solo meses antes de la ruptura, los artistas habían lanzado en colaboración un sencillo titulado “Si nos dejan” publicada el 2 de junio del 2021, en cuya portada aparecen posando juntos, pero para el 22 de febrero del 2022, Nodal ya se encontraba dedicando uno de sus lanzamientos a Belinda, la canción “Ya no somos ni seremos”.



Tras su truene con Belinda, Nodal sacó un sencillo que levantó sospechas Foto: Instagram

Maluma “Hawái”

En su álbum titulado “Papi Juancho”, el cual Maluma lanzó en pleno año de pandemia 2020, dedicó una de sus canciones a su ex pareja, la influencer Natalia Barulich, quien al terminar la relación que mantenía con Maluma se dejó ver con un nuevo pretendiente, el futbolista brasileño Neymar Jr.

En la canción titulada “Hawai”, Maluma le menciona a Natalia que incluso la vieron llorando por terminar la relación con él, entre otras cosas. La canción actualmente sigue siendo la canción más reproducida del cantante en la plataforma Spotify con más de mil millones de escuchas.



Uno de sus más grandes éxitos fue dedicado a su ex, una supermodelo Foto: EFE

Luis Miguel - “Culpable o no”

Dedicada a su primer amor Mariana Yazbek, el tema “Culpable o no”. Aunque esto se desconocía, durante la bioserie del cantante se revló que este tema se lo cantó a aquella mujer de la que se enamoró apenas a sus 17 años.

Compuesta por el Juan Carlos Calderón e incluida en el disco “Busca a una mujer”, lanzado en el año 1988, curiosamente fue una canción que en un principio el intérprete de "Un te amo" rechazó pues se negaba a que el compositor hablara de su vida personal, pero terminó aceptando luego de una discusión con quien fuese su primer amor.



Luis Miguel también cantó a una de las mujeres que le rompieron el corazón Foto: Instagram

Taylor Swift

Taylor Swift no se ha conformado con dedicar un solo tema a alguna expareja en particular, sino que no ha tenido reservas para arremeter contra varios de ellos en distintas canciones.

Desde su primer sencillo “Look what you made me do”, iba dedicado a su exnovio, el también cantante Calvin Harris, quien no se detuvo para responderle a la estadounidense en su canción “Olé”.

Pero otros temas que han sido dedicados de Taylor Swift para sus ex parejas son “Dear John” al compositor John Mayer quien es 12 años mayor que Taylor, “Better than revenge” a Joe Jonas a pesar de solo haber mantenido una relación de tres meses, y “Back to december” a Taylor Lautner, recordado por ser uno de los protagonistas de la saga Crepúsculo.



Taylor se ha basado en sus fracasos amorosos para escibir sus canciones Foto: EFE

