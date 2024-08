Paty Cantú, la ya veterana estrella mexicana del pop, no quiere quedarse atrás en la ola de los corridos tumbados. Tras lanzar un sencillo con Gera MX, ahora se prepara para experimentar con este popular género, que ha sido muy criticado por algunos pero exitoso en términos de reproducciones. No reveló el nombre del colaborador, pero es seguro que se sube a la tendencia. “Es alguien muy exitoso, que ha hecho ya colaboraciones con los mejores. Es un sencillo que se lanzará a finales de este año”, nos contó Paty, dejando claro que no sólo de baladas vive un artista, sino de mantenerse vigente, aunque a algunos puristas no les guste.

Lee también En la era de los realities, Julio César Chávez alista nocaut

Feid elige La Marquesa sobre Pujol: ¡desayuno con sabor mexicano!

Después de sus conciertos en el Estadio GNP, Feid, el reguetonero colombiano, decidió tomarse un respiro, pero no en uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México como suelen hacerlo las celebridades. En lugar de eso, se fue directo a La Marquesa, a disfrutar de un buen desayuno entre los locales, algo que ha hecho hasta el mismísimo Hugh Jackman.

Feid se relajó con una michelada en mano y un guardaespaldas a su lado, demostrando que el sabor y la tradición mexicana no solo están en los menús caros, sino también en los rincones más auténticos de la carretera.





Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.





Fernanda Pérez critica el morbo en los realities... después de aprovecharlo

Fernanda Pérez Alarcón, quien se dio a conocer en realities como “Desafío x2 México” y “Supervivencia al Desnudo”, donde la polémica y el morbo fueron clave para el éxito, ahora quiere alejarse de esa imagen. En su momento, su participación en estos shows la puso en el centro de atención por los conflictos y el drama que se generaron, pero ahora se desmarca de esa industria. “Lo que realmente me molesta son los programas que solo buscan sembrar drama y chismes. ¡No es lo mío!”, dijo, aunque muchos recuerdan que fue justamente esa fórmula la que la hizo famosa. Ahora, dice que solo participará en proyectos que resalten lo mejor de ella y no el morbo.





Lee también Legarreta no es la única Andrea de "Hoy"