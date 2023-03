No podrás distinguir los dobles de riesgo de Brad Pitt, Chris Evans y Jhonny Depp

Cuando una escena implica ciertas acrobacias o movimientos que pueden resultar complicados para las habilidades de los actores protagonistas, se recurre a los dobles de riesgo. Estos artistas suelen estar capacitados para maniobras muy rápidas o para secuencias de combate.

En muchos casos, estos doble de riesgo son personas muy bien preparadas y entrenadas físicamente, y cuentan con alguna formación en artes marciales o alguna disciplina deportiva. Estos actores aparecen en escena cuando la toma es difícil de realizar y se torna peligrosa para el histriónico principal.

En el detrás de escena, se han visto muchas interacciones de los protagonistas con sus dobles de riesgo y las fotografías aún siguen dando vueltas en la red. Así es el caso de Johnny Deep, quien contó con Tony Angelotti para transformarse en el intrépido Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”.



Johnny Deep y Tony Angelotti en "Piratas del Caribe". Fuente: Instagram @johnnydeppfansgermany

Durante varias escenas, el pirata más elocuente tuvo caídas o tropezones producidos por su gusto por el alcohol, especialmente el ron. Lo que muchos no saben es que Angelotti casi muere durante el rodaje y demandó a Walt Disney Co (algo que no suelen hacer estos artistas ya que pone en duda su carrera futura en este tipo de puestos).



Quien también tuvo un doble de riesgo muy parecido y muy preparado físicamente para interpretar al Capitán América de Marvel, fue Chris Evans, quien contó con Sam Hargrave. Este especialista de acción compartió en una oportunidad el entrenamiento arduo que hizo para encarnar al soldado Steve Rogers.



Y lo que no muchos saben, sin dudas, es que el doble de Brad Pitt para las películas “Troya”, “La gran estafa” y “Sr. y Sra. Smith”, ha sido David Leitch, quien también fue el director de la película “Bullet Train”, protagonizada por el exesposo de Angelina Jolie. En algunas entrevistas, el mismo actor de 59 años también ha mencionado que Leitch fue quien lo entrenó para escenas con peleas, golpes y maniobras de riesgo de la cinta “Fight Club”.