No podrás creer cuánto dinero gasta Madonna en agua embotellada

Madonna bebe varios litros de agua al día. Este es incluso uno de sus mejores secretos para mantenerse en forma. Sin embargo, ella no rellena sus botellas con cualquier líquido. La “Diva del pop” gasta millones al mes para conseguir un agua muy exclusiva y bendecida por la doctrina de la que es devota.

Es el agua de Kabbalah la única que Madonna toma. Según varios de sus adeptos a esta ingesta cuenta con propiedades capaces de retardar el envejecimiento y de curar el cáncer. Es por ello que antes de beber del grifo de la canilla de su residencia de Los Ángeles ella prefiere invertir en estas botellitas.



El agua de Madonna también cuenta con le bendición de doctrina judía de la Kabbalah, de la cual ella es practicante. Ella no es la única estrella de Hollywood que recurre a estos costosos envases. Actrices como Jennifer Aniston y Demi Moore y el cantante Anthony Kiedis también la consumen de forma exclusiva.

Pero en el caso de Madonna ha llevado al extremo la práctica de este consumo. Es que ella no solo la bebe, la cantante ha decidido que la calefacción de su casa funcione también con esta costosa agua bendita de la Kabbalah. Es por ello que desembolsa grandes sumas de dinero para este fin.



Wash away your whøre past with Kabbalah Water pic.twitter.com/McadoAaHfw

— The Madonna Bible : a FAN account! (@madonnabible_) March 14, 2023