No fue bullying, Rubí fue quien se apartó: Lolita Cortés

La primera presentación de “La academia”, a 20 años que se transmitiera su primera edición, ya deja entrever la polémica que girará en torno al reality musical, pues el jurado no parece estar muy satisfecho con el desempeño de las y los participantes, pero sobre todo de Rubí, que pese a que el público votó para que se quedara dentro del show, Lola Cortés asegura que no es ella quien no quiere integrarse al grupo.

Lolita Cortés, la jueza por excelencia del programa, aseguró que no se trata de una cuestión de bullying en contra de Rubí, sino que es la propia participante quien no ha tenido la disposición de incorporarse a las temáticas de trabajo, como ya lo hacen los demás académicos.

Esta declaración tuvo lugar, luego que una fotografía se hiciera viral, pues se puede apreciar como las y los participantes están abrazados y Rubí está sentada a un lado de ellos, lo que daba la impresión que había sido excluida por sus compañeros. Sin embargo, Lolita no se quedó con las ganas de aclarar lo que estaba sucediendo.



Foto: Instagram de "La academia".

Durante la transmisión de anoche, la jueza explicó que, en ese momento, explicaba a los académicos algunas instrucciones a seguir y Rubí no fue separada del grupo, sino que fue ella la que decidió no acercarse a escuchar los consejos que la cantante y actriz comunicaba. Además, Cortés preguntó directamente a la participante si se había sentido agredida o atacada por ella, a lo que respondió que no.

En cambio, Rubí reconoció que no se había acercado porque se sentía mal, y cuando se encuentra en ese estado, prefiere retirarse hasta restablecer el buen ánimo. Para la participante, los señalamientos del jurado han sido motivo de frustración, no tanto por lo que la gente diga, sino por lo que su mamá y papá puedan a llegar a sentir.

Fue por ello, que a lo largo de la semana, estuvo muy cerca de la psicóloga de “La academia”, con la que trabajó los altibajos en sus emociones, sin embargo, la Cortés y el juez Arturo López Gavito le dijeron que si no está preparada para enfrentarse a los señalamientos y la crítica, para mejorar su desempeño como cantante, la carrera musical no es para ella. ¿Qué ocurrirá la próxima semana?

