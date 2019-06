No dejan que Andrés Palacios base su personaje en presidentes de México.

El actor Andrés Palacios quería basarse en todos los primeros mandatarios que ha tenido México para interpretar su papel de Carlos Bracho, presidente, en La usurpadora, pero no lo dejaron. “Mi idea es que no tiene un partido político, no pertenece a uno de los partidos políticos de los que conocemos, es un partido independiente. Es un presidente no tan popular pero yo lo que quería como base para construir el personaje es que tuviera un poquito de todos, pero justo ahí ya en cuestión de dirección y producción, la indicación fue que no se parezca a nadie, que sea completamente diferente, sin hacer alusión a ninguno de los que conocemos, que será de los 80 para acá”, indicó el actor.

Pedrito Sola es un Simpson y también un crítico de cine.

Pedrito Sola es ajonjolí de todos los moles, tanto que ya hasta se encontró a él mismo dentro de Los Simpson. El conductor compartió en su Twitter una imagen de la serie en la que sale un personaje igualito a él y sus seguidores le han preguntado “¿en qué capítulo sales?”, “¿te están pagando regalías?” Pero además, sus comentarios cinematográficos se han hecho virales, el último de ellos, por ejemplo, habla Hombres de negro, la cual no le gustó a Pedrito. Su argumento es irrebatible: “no tiene mucho chiste”.

Chabelo vivió más que...

En Twitter se ha creado un perfil con el nombre “Chabelo vivió más que...”, en el cual, desde hace un año, se comparten imágenes de los artistas que han fallecido antes del actor y conductor mexicano. Nombres como el de Luke Perry, Christian Bach y más recientemente Edith González son citados en dicha cuenta que abona al mito de que cuando Dios dijo “hágase la luz”, Chabelo ya debía dos meses. Los seguidores de la cuenta incluso cruzan apuestas sobre quién sigue en la lista.