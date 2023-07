No coinciden versiones de RBD y Daniel Bisogno, ante la muerte de Alberto Clavijo

Lamentablemente, el fotógrafo español Alberto Clavijo falleció el pasado miércoles, luego de que se accidentara durante un evento organizado por Smirnoff, una marca de vodka, que lanzó una nueva versión de su producto, basada en la imagen de RBD, agrupación que guardó silencio por tres días, antes de lanzar un comunicado relacionado con el deceso Clavijo hasta que, anoche, compartió un mensaje en donde enviaban su sentido pésame a la familia y los seres queridos del fallecido, en el que también se deslindan de cualquier responsabilidad relacionada con el accidente.

¿Cómo murió Alberto Clavijo?

La noticia fue dada a conocer por Daniel Bisogno, durante la emisión de "Ventaneando" de este jueves, explicando que se trataba de un gran amigo suyo, quien se había presentado en el lanzamiento de Smirnoff Tamarindo edición RBD, colaboración entre la marca de bebidas alcohólicas y la agrupación que se anunció en abril pasado, sin embargo, cuando el evento estaba por terminarse, Alberto se ofreció para ir por las chamarras de él y sus acompañantes a la zona en donde estaban colgadas pero al tratar de sostenerlas en sus manos, la superficie en donde se sostenía se venció y él cayó desde el piso en el que se encontraba hasta cuatro pisos descendientes, a una altura de 20 metros aproximadamente.

De acuerdo con el conductor, Clavijo -de 32 años- seguía con signos vitales en el momento que fue trasladado al Hospital Español, el que se encuentra mas cercano al Parque Bicentenario, donde se llevó a cabo el evento de Smirnoff, así como también destacó que pasó considerable tiempo antes de que alguien hiciera algo ante la caída de Alberto quien murió por un paro respiratorio. Bisogno, además, desmintió que su amigo fuera asistido de forma oportuna por los servicios médicas del lugar, como dijeron los organizadores del evento en un comunicado.

Lee también: AMLO pirateaba mis películas para sus mítines, dice Luis Estrada

"Mentira que fuera atendido; les voy a decir que sucedió, cuando él cae, al no alcanzar la chamarra, le gana poquito el peso y se fue de boca, con un falso plafón, fueron cuatro pisos de los cuales cayó y, el otro amigo nuestro que iba con él, gritaba a todos los organizadores que estaban ahí", destacó.

Además, Daniel destacó que a pesar de que el comunicado aseguraba que "el grupo, imagen de la campaña, (...) no se encontraba en el sitio durante lo ocurrido" eso era una aseveración totalmente falsa, pues tanto Dulce María, Maite Perroni, Christian CHávez y Christopher Von Uckerman seguían en el recinto, así como los organizadores y la seguridad del evento.

RBD se pronuncia ante el fallecimiento de Alberto Clavijo

Hasta ese momento, la agrupación no se había pronunciado con respeto a los hechos, hasta el día de ayer que compartió un comunicado en sus redes sociales donde, en primera instancia, lamentaba el deceso del fotógrafo español, como también aprovecharon para aclarar que no habían estado involucrados en el accidente, pues ni siquiera habían estado presentes en el momento que se produjo la caída, lo que diferiría de lo dicho por Bisogno: "Que no inventen que no estaban ahí", indicó el conductor.

"Todos los RBD lamentamos profundamente lo ocurrido este miércoles en el evento para el que fuimos contratados por parte de Smirnoff.

Este es un hecho muy lamentable que nos parte profundamente el corazón. Enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame afa familia y seres queridos de Alberto Clavijo.

También queremos aclarar que ni RBD, ni su equipo, se encontraban en el lugar cuando sucedieron los hechos, ni formaron parte de la organización del evento".

Comunicado de RBD acerca de la muerte de Alberto Clavijo. Foto: Instagram

Anahí trabajó con Clavijo y lamenta su muerte

Y aunque Anahí no estuvo presente en este evento, debido a la lesión del oído que padece, se pronunció en sus redes sociales ante el hecho, lamentando la partida de Clavijo, quien trabajó como fotógrafo para la cantante, en la campaña de la marca de ropa para bebé "Baby Creysi".

"Nunca habrá las palabras correctas para algo tan doloroso.. Aunque no estuve en el evento, ni se quien lo organizó o quien tenga la responsabilidad de lo ocurrido, a la familia de Alberto, de todo corazón, cuentan conmigo", describió en sus redes.

Ante estas palabras, Bisogno le contestó a la integrante de RBD con un mensaje donde dejó ver la buena relación que existe con Anahí, a la que describió como un "ángel": "¡Eres y siempre serás una reina! ¡Te conozco desde que eras casi un bebé! Y sé la persona maravillosa que eres, tú y toda tu familia, eres un Ángel", destacó para que, posteriomente, ambos refrendaran el estima y cariño que sientes la una por el otro.

A la postre, cabe destacar, que el presentador de TV indicó que el caso de Alberto Clavijo será investigado bajo el delito de homicidio culposo, así como dio a conocer que la familia del fotógrafo viajó desde España y arribó a la Ciudad de México el pasado viernes, sin que quedara todavía muy claro si llevaría a cabo servios fúnebres o sólo se llevarían los restos de Alberto de vuelta a su país natal.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc