Niurka y Juan Vidal se burlan y se lanzan contra Cynthia Klitbo

Niurka y Juan Vidal presumen que están muy enamorados y que pronto llegarán al altar, pero cuando se les pregunta sobre Cynthia Klitbo, ex del actor y quien lo acusó de agresivo, patán, y que le debía dinero, la pareja se lanza en contra de la actriz, esta vez Niurka se burló y Vidal aseguró que Klitbo tiene traumas desde hace años.

Vidal, de 45 años, y quien sostuvo un romance con Klitbo de 55, aseguró para "Venga la Alegría" que él ya le dio la vuelta a la hoja sobre esa relación, y que fue ella quien empezó toda la polémica.

Aseguró que Cynthia se encargó de hacer una campaña nefasta en su contra desde que él entró a “La casa de los famosos”, así que ahora lo único que le desea es "que Dios la bendiga y que me deje tranquilo".

"Lo que hay desde siempre es una orden de restricción que ella puso hacia mi para que yo no me le acercara; me encanta eso, porque es lo único que me ha dado la garantía de que me dejen de molestar y de amenazar", dijo refiriéndose a las declaraciones que han hecho sobre él tanto la actriz como El Rey Grupero.

Cuando se le cuestionó a Vidal si era verdad que Klitbo quería que él le pagara las consultas psicológicas que toma a raíz de la relación violenta que vivió, con él, Juan respondió sarcástico y destapó supuestas vivencias traumáticas de villana de telenovelas.

"Ella está en tratamiento psicológico desde hace más de 30 años, ha sido violada, abusada, golpeada, se ha peleado con maridos a golpes, a cuchillas; no es mi problema, sus traumas psicológicos vienen de otra época", afirmó.

Niurka se burla de Cynthia Klitbo

Luego de que hace unos días Cynthia Klitbo llorara frente a las cámaras, cuando fue cuestionada sobre la tormentoso relación con Juan Vidal, Niurka soltó una carcajada y afirmó que ese llanto fue "la peor actuación" de Cynthia, a pesar de que ella es una excelente actriz.

"Fue la peor actuación que hizo, no ma**, con lo buena actriz que es Cynthia", cosideró.

La ojiverde reconoció que aún la pone mal hablar de la relación que mantuvo con Juan Vidal, y sin poder evitarlo, derramó algunas lágrimas frente a la prensa.

"Qué soledad debo haber tenido para creer, lloré mucho, pasé muchos momentos difíciles, mi hija alado mío", comentó.

Sobre el compromiso entre Vidal y Niurka, Cynthia prefirió no opinar, sólo comentó:

"La caca la saco de mi vida, y se le jala al excusado, y ese excusado ya se jaló hace mucho".



