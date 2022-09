Ninel Conde protagonizó beso a lado de Lupillo Rivera

Totalmente sorprendidos quedaron los jueces del programa “El retador”, luego de ver la imitación que hizo la cantante Ninel Conde de la estrella del género urbano Bad Bunny, pero esta no fue la única sorpresa durante el programa, ya que la artista protagonizó un beso con Lupillo Rivera.

El “bombón asesino” apareció como aspirante a retador misterioso, totalmente caracterizada como el intérprete boricua, de quien imitó la voz e incluso recreó el momento en que besó a uno de sus bailarines, durante la entrega de los premios MTV hace unas semanas.

Fue en el último bloque del episodio transmitido este domingo cuando Ninel recibió una carta de salvación, lo que permitió que continue en la contienda, por lo que la próxima semana tenga una oportunidad más de estar en el trono de imitación.

Pero cuando la artista recibió esta noticia, la comediante La India Yuridia expresó: “Ni, no, no, no, no, yo no se la voy a poner tan fácil, si es Bad Bunny yo quiero volver a ver lo que hizo besando a uno de sus bailarines y tú eres bailarín Lupillo. Que nos convenza esa recreación”, dijo.

A continuación, el hermano de Jenni Rivera pasó al escenario, en un foro de Televisa, para darle un beso a Ninel, quien le correspondió sin dudarlo.

Al respecto Conde aclaró que dicho beso no se lo dio ella, sino el cantante al que estaba remedando “yo estaba en personaje, era un beso de Bad Bunny, así que Ninel ni se enteró”.

Por si alguien tenía duda de lo ocurrió, Lupillo dejó en claro que el beso no fue hacia un hombre, sino a Ninel.

La también actriz de 45 años compitió contra Boris Saavedra, que cautivó con su parecido a Luis Fonsi, Roberto de Llano que imitó a Vicente Fernández y el pequeño Luigui Jesús quien finalmente se quedó en el trono de imitación por encarnar al fallecido José José.

En este show hubo dos cartas de salvación, la segunda fue para Ninel, pero la primera fue para Verónica Linares quien anteriormente estaba en el trono por interpretar a Rocío Dúrcal y después por Ana Gabriel, pero Luigui se llevó el título este semana.

Por otro lado, en el ramo de canto la ganadora fue Kika Edgar y en el de baile el triunfador fue Emmanuel Tórres, quien hizo movimientos de danza clásica y contemporánea.

