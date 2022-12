Ninel Conde confirma que la relación con su ex Giovanni Medina está en su mejor momento

Ninel Conde y Giovanni Medina van cerrando el 2022 en buenos términos. La dupla suspendió los procesos legales por la custodia de su hijo Emmanuel y dieron un mensaje de paz y de acuerdo el pasado noviembre a través de Instagram, donde dejaron claro que apostarán por la custodia compartida y rol de padres conjunto para el bienestar del pequeño de 8 años.

“Hemos decidido dejar de lado dichas disputas y colaborar uno con el otro para lograr el objetivo de sacar a nuestro menor hijo adelante de la mejor manera, darle un arranque parejo y las mejores oportunidades de desarrollo a nuestro alcance”, fue parte del mensaje que publicaron para la opinión pública.



El punto crítico de esta disputa se dio en mayo de 2020 cuando la actriz no pudo ver a su hijo estando tan cerca. Hasta el momento en que se logró el acuerdo, “El bombón asesino” solo podía ver a Emmanuel un par de horas cada 15 días. “Esperamos en Dios que pronto pueda ser una mamá un poco más normal, pero fluyo. Hay cosas que uno no puede controlar…”, fue parte de su deseo en su momento, en conversación con la prensa.



El mensaje que publicaron en noviembre tanto Ninel como Giovanni, pretende ser un ejemplo para quienes estén en la misma situación, en litigios por la custodia de hijos. “Siempre existe una puerta abierta a la reflexión y el entendimiento, y hoy nosotros decidimos pasar por ella, sugerimos a quienes atraviesen una situación similar hacer lo propio”, fue el consejo de los ex enamorados.



En conversación con la prensa, la intérprete de “Tú no vales la pena” dejó claro que la relación con Medina va bien y que el acuerdo parece estar respetándose tal y como lo comunicaron hace aproximadamente un mes. Al ser consultada por los medios acerca de la portada de revista que protagonizaron su ex pareja y su hijo, la madre de Emmanuel expresó que se parece a ella y que no tiene ningún problema con tal exposición. De hecho, mencionó que Giovanni lo quiere mucho, que sabe lo que quiere su hijo y que por eso, seguramente, debe haber considerado como buena decisión hacer la portada de padre e hijo.