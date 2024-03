Niñas y niños sobresalen en el concierto de Xavi, importante exponente de corridos tumbados

Con 19 años de edad Xavi, el cantautor mexicoestadounidense subió al escenario del Auditorio Blackberry, el cual se llenó de una audiencia ansiosa de ver a una de las nuevas promesas de los corridos tumbados.

A principios de este 2024, el cantante se colocó a nivel internacional como el artista más escuchado con su canción “La Diabla”, que actualmente tiene 485 millones de reproducciones.

Un tema que habla de la atracción y coqueteo de un hombre hacia una mujer, que no solo se ha popularizado entre la audiencia adulta, esta noche en su concierto en la capital, los niños tomaron el protagonismo.

Se podían apreciar a decenas de padres, acompañando a sus hijos al concierto, con tal de que conocieran a su artista favorito del momento cargaron a los niños en hombros para que desde lejos pudieran apreciar al cantante.

Madres incluso embarazadas, niñas y niños cantando las canciones de Xavi. Aunque a diferencia de artistas como Peso Pluma, Junior H, o Natanael Cano, Xavi conquistó a esta audiencia abandonada por muchos géneros, con temas menos explícitos.

Un género típico para la fiesta, para ambientar reuniones, o beber con amigos, ahora, de la mano de Xavi también llega a un público más joven, y también sobre todo a muchas mujeres, que predominaron en la asistencia al concierto del mexicano en el Blackberry.

A mitad de su concierto, el joven se detuvo en una de sus canciones al reconocer que entre el público, se encontraban muchos niños. Tomó el cartel que uno le había dedicado y lo subió al escenario.

Luego subió a una niña, pronto todos los niños en hombros de sus padres gritaban, “Que me suba, que me suba”, pero no ocurrió. Sin embargo Xavi puso la mirada en un niño en particular, Bryan que subió en silla de ruedas al escenario.

“¿Cuál es tu canción favorita?”, le preguntó Xavi a Bryan: “La diabla”, contestó el niño, y juntos la interpretaron para el gusto de todos los asistentes.

Además también, mucha audiencia adulta disfrutó como suele hacerlo, tomando cerveza, cantando, bromeando y hasta bailando en pareja algunos temas “Hazme un hijo”, gritó uno, “Ya canta weyx”, gritó otro desesperado por las pausas que Xavi hacía para regalar autógrafos, o tomarse fotos con sus fans más pequeños.

Xavi se enlazó por videollamada con su madre y le dedicó “Kilómetros”, un cover en sierreño del tema de Sin Bandera. También covereo “Rayando el sol” de Maná, y hasta “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel. Con eso se despidió Xavi, agradeciendo a su público: “Gracias de verdad por estar aquí y gracias a dios por la oportunidad, seguiremos creciendo”, se despidió el joven.

