Nina Caicedo denuncia que fue tratada como delicuente tras ser deportada en Cancún: "Un lugar horrible, tiene ratas"

Nina Caicedo, la actriz colombiana que fue retenida en el aeropuerto de Cancún y devuelta a su país por presuntamente no acreditar requisitos de migración, denunció que fue recluida en un lugar donde había ratas y ni siquiera le ofrecieron un vaso de agua, tras mucho tiempo en el lugar.

En una entrevista concedida a la emisión cafetalera del programa "Buen Día Colombia", de RCN, a su llegada a Bogotá, consideró que la detención fue arbitraria por parte de las autoridades mexicanas.

“Me dijeron que tenía una alerta pero no me decían que era, Me detuvieron, considero que fue una detención arbitraria porque cuando uno no sabe el motivo, es arbitrario”, dijo Nina.

“Eran las tres de la tarde y no me había dado ni un vaso con agua, entonces me parece el trato inhumano, pueden decidir que uno se devuelve; yo me devuelvo a mi país feliz, pero considero que fui tratada como delincuente”, indicó.

El Instituto Nacional de Migración informó sin decir el nombre de Nina y sin mayores detalles, que la no admisión de ella a México fue por no acreditar los requisitos establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento.

La también abogada y actriz en cintas como del filme Escobar: la traición, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, y la serie Distrito Salvaje, nominada a los premios Platino que se otorga a lo mejor de la producción audiovisual iberoamericana, había llegado a Cancún para festejar su cumpleaños.

En el aeropuerto las autoridades ya no la dejaron salir y la trasladaron a un sitio donde había más personas detenidas.

“Yo estaba tranquila, hasta que me encierran. El espacio es horrible. A uno lo encierran y creen que todos los que estamos ahí encerrados somos delincuentes”, expuso.

“Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme a Colombia y me llevan al lugar a donde lo detienen a uno, un lugar horrible lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso. Yo preguntaba (a las demás personas) y me decían ‘yo llevo dos días’, ‘yo llevo tres” y ahí ya me preocupé porque dije qué es esto”, recordó.

A pregunta expresa dijo que esperará a estar más tranquila para saber si puede emprender algo legal por lo ocurrido.

“Estoy muy alterada, pero sí se puede hacer algo, si. Este tipo de denuncias es muy importante”, subrayó.

