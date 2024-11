El nieto de Capulina, Oliver Henaine, puso a la venta los “Capupaquetes”, kits con artículos coleccionables en homenaje a su abuelo, el actor mexicano fallecido hace 13 años. Sin embargo, el proyecto ha generado críticas en redes sociales, donde algunos lo acusan de "lucrar" con la imagen de Gaspar Henaine Pérez.

Fototeca EL UNIVERSAL

El kit, promocionado por Oliver en TikTok y otras plataformas, incluye productos como las mini historietas "Capulinitas", que relatan aventuras del personaje de Capulina, un sombrero y otros artículos dirigidos a los seguidores más fieles del actor. El paquete completo se vende por 2 mil 300 pesos, mientras que cada historieta tiene un costo de 300 pesos, lo que hace que el pack sea "más accesible" y además, se puede pagar a plazos sin intereses.

A pesar de la oferta, la respuesta de los internautas ha sido en su mayoría negativa. Muchos señalan que Oliver está buscando solo un beneficio personal. Comentarios como: “Si las 'Capulinitas' no se vendieron en su momento, ¿qué te hace pensar que las vas a vender hoy?”, “Con ese dinero me compro un tinaco de 1200 litros” o “¡Qué ofertón! Sobre todo por tu firma, no sé quién seas”, reflejan el descontento de los usuarios. Algunos incluso calificaron los "Capupaquetes" como una "capuestafa" o sugirieron que Oliver debería destacarse por méritos propios.

Cabe mencionar que las cajitas incluyen fotografías inéditas del actor, algunas de las cuales muestran a Oliver Henaine. Estas imágenes, firmadas por él, también generado incomodidad.

En una entrevista con EL UNIVERSAL a principios de este año, el nieto de Capulina detalló su trabajo para preservar la memoria de Gaspar Henaine, mencionando varias iniciativas, entre ellas un canal de YouTube (2017) en el que responde preguntas de los fans y un museo en Chignahuapan, la ciudad natal de "Capulina", en la casa donde creció, que está en lento desarollo. También habló sobre la reedición de las "Capulinitas", destacando que las nuevas historias mantendrán el estilo original, pero con un enfoque más moderno, ya que frecuentemente le preguntaban si vendía las que colecciona.