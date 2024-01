Nicola Porcella comparte emotiva foto de cuando su depresión llegó al límite

Nicola Porcella, el peruano que fue subcampeón en "La casa de los famosos", disfruta de las oportunidades laborales que le están dando en México, aunque cuando entró al reality de Televisa era prácticamente un desconocido, terminó siendo uno de los favoritos del público.

Su sencillez, ternura y galanura le han sumado miles de fans en sus redes, actualmente graba la telenovela "El amor no tiene recetas", de Juan Osorio, además, aparece ocasionalmente como conductor en "Hoy".

En medio del éxito y el amor de su familia y el público, el también actor sufre de depresión desde hace varios años, así lo ha comentado en muchas ocasiones de manera abierta, cuando estuvo en "La casa de los famosos México" quedó al descubierto que toma medicamento para controlarse.

Lee también: Nicola Porcella presume regalos de sus fans: Vírgenes de Guadalupe y carta de una abuelita

El momento que le cambió la vida a Nicola

En el Día Mundial de Lucha Contra la Depresión, Nicola Porcella reflexionó al respecto y compartió una emotiva fotografía relacionada a un momento de depresión en el que llegó a pensar en el suicidio.

Confesó que aunque él sabía que sufría de depresión y ansiedad, no se lo quiso decir a nadie por el miedo a que lo tacharan de "loco", pero cuando logró hacerlo recibió la ayuda adecuada con medicamentos y terapia, y gracias a ello pudo salir adelante.

En esta foto, Nicola Porcella había llegado al límite de la depresión y la ansiedad, había pensado en que ya no valía la pena vivir. Foto: Instagram.





"Hoy 13 de Enero se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra la Depresión. Esta foto me la tomó mi mejor amigo el 2018 justo después de estar 2 días en la clínica porque en ese momento pensé que la mejor salida era ya no estar en este mundo. Yo sabía que sufría de depresión y ansiedad pero no quería decirlo por miedo a me digan 'loco' o que me vean vulnerable. Ese día entendí que necesitaba ayuda para poder salir adelante, cuando logré entender eso mi vida cambió, empecé a tomar terapia y un tratamiento. Siempre dije que no me siento un poco ejemplo pero sí que mi historia pueda ayudar a más gente. No tengan miedo ni vergüenza de buscar ayudar, créanme que eso les va a salvar la vida. Gracias a todos los que me ayudaron y siguen ayudando día a día a luchar contra la depresión", escribió.

La depresión es un trastorno que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a aproximadamente 280 millones de personas en el mundo.

rad