Para la rapera argentina Nicki Nicole es importante que siga existiendo la unión entre artistas femeninas, porque esto ha provocado que se rompan barreras en un género predominantemente masculino, afirmó.

“Para mí no es que se carezca de talento o no es que falten mujeres, sino que nunca se les dio ese lugar que siempre merecieron. He visto a muchas talentosas que no les dan la importancia suficiente”, declaró la cantante de 24 años.

Hoy en día, ese pensamiento machista -dijo- está cambiando de forma exponencial.

Otra situación que la enorgullece es el poder presenciar el apoyo que hay entre las artistas con larga trayectoria y las jóvenes que comienzan su carrera, como le sucedió a ella en sus inicios, hace cinco años.

“Sin las mujeres que me apoyaron y que me dieron espacio, yo no sería la misma, me gusta que entre mujeres no existe esa competencia, quizás en el público sí quieren compararnos y ponen que sólo una tiene que ser la mejor, cuando en realidad no es así, cada una tiene su repertorio musical, su esencia y estilo”, opinó.

“Me encanta que del otro lado, de puertas para adentro, sea todo totalmente distinto, que nos apoyamos entre todas, que nos banquemos (sostengamos) entre todas, así que realmente estoy muy orgullosa, la verdad de hoy en día lo que está pasando también con la música en ese sentido”.

Nicki Nicole está de regreso a México y dará un concierto esta noche en el Auditorio Nacional, como parte del cierre de su gira en donde promociona su tercer material discográfico “Alma”.

Este álbum, -informó- que trata sobre el proceso de sanación y el cierre de etapas en su vida, reflejando un viaje introspectivo; sus letras abordan temas de aceptación a uno mismo y la superación del anclaje afectivo, algo que cree que muchos se pueden identificar.

“Siento que es una búsqueda interior mía, de aceptarse y amarse uno mismo, dejando de lado la dependencia emocional y lo que la gente piense de ella, cómo mirar los sueños de cada uno, sin mirar las metas del otro", ahondó.

La compositora, quien llega al país en su tour por Estados Unidos, anticipó que en sus próximas producciones incluirá ritmos más festivos, con énfasis en el hip hop y el rap.

Destacó la fidelidad de su fandom mexicano, desde que empezó en el 2019.

Estar en el Coloso de Reforma es un anhelo que tenía desde hace mucho, pues viene "de cantar en lugares más pequeños y ahora estar en el Auditorio con mi tercer disco, es un sueño”.

