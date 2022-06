"Ni un besito le di", esta famosa le dijo "no" a Luis Miguel

La actriz Yolanda Ventura confesó que cuando era joven, y formaba parte de la agrupación juvenil “Parchis” tuvo muchos pretendientes; uno de ellos fue Luis Miguel, sólo que la actriz se dio el lujo de rechazarlo y cuando la invitó a salir, el cantante de “La chica del bikini azul”, recibió un no por respuesta, pero cuál fue el motivo de su indiferencia?

En entrevista con Aurora Valle, Yolanda Ventura recordó el día en que Luis Miguel la invitó a salir. La propuesta ocurrió hace muchos años, cuando “Luismi” aún era un cantante infantil y “Parchis” era más conocido que “El sol”. La actriz contó que, frecuentemente, compartían escenario con él y otras agrupaciones de moda como “Los Chamos”, así que lo veía muy seguido.

Sin embargo, Yolanda es dos años mayor él, diferencia de edad notable cuando él seguía siendo un niño y ella entraba en la adolescencia, por lo que no le llamaba la atención como para salir con él, así que en el momento que Luis Miguel la abordó para tener una cita juntos, la cantante tuvo que rechazarlo, pero reconoció que, aunque se dio el lujo de no salir con él, siempre pensó que tenía unos ojos hermosos: “Ni un besito le di”, bromeó.



Esta anécdota salió a la luz cuando la periodista la cuestionó acerca de su vida amorosa de la juventud, ya que pese a que Yolanda siempre se ha caracterizado por entablar relaciones duraderas, cuando era tan sólo una joven se dio el tiempo para conocer a diferentes parejas, por lo que ella misma se denominó muy noviera, estado que cambió radicalmente cuando conoció a padre de su único hijo, Alejandro Aragón.

Ventura contó que su relación con el hijo de Lilia Aragón se dio cuando se conocieron durante la grabación de una telenovela, sin imaginarse que durarían veinte años juntos, por eso, cuando llegó el momento de la separación, para la actriz fue muy difícil enfrentarse a la ruptura, pues 10 años antes, se habían tomado un tiempo de seis meses en los que no la pasó nada bien, pero también reconoció que el divorcio la ayudó a convertirse en una mujer más independiente, pues se casó siendo aún muy inmadura.

Durante la charla, Yolanda tocó un tema que, en su momento, hizo mucho ruido en los medios, pues cuando todavía estaba casada con Alejandro Aragón, comenzó a salir con Odiseo Bichir, su actual esposo, pero la actriz aclaró que, para ese instante, él y Aragón ya no estaban juntos y su expareja también estaba saliendo con otra persona.



Reconoció, además, que conoció al hermano mayor de los Bichir desde finales de los noventa, cuando compartieron créditos en la telenovela “El diario de Daniela”, época en la que el actor ya se sentía atraído por ella, pero no fue sino hasta que volvieron a encontrarse en un proyecto del 2010, en “Cuando me enamoro”, cuando entablaron una relación que reconoció que espera que ya no termine, pues no quiere volver a travesar un proceso de divorcio.

