"Ni para los pañales da": Así es la relación actual entre Ferka y Christian Estrada, tras separación

Pese que al inicio lo negaron, la separación entre Ferka y Christian Estrada ha quedado en evidencia y, ahora, aseguran que desde que el deportista se fue de la casa, ya no aporta a los gatos familiares y la actriz está solventando todos los gastos de Leonel, el hijo que tienen en común, sin embargo, hace poco Estrada no descartó la posibilidad de darse una segunda oportunidad con la madre de su bebé en un futuro, ¿en qué términos se encuentran?

La noticia de la supuesta separación se dio a conocer por una revista de circulación nacional y aunque, en principio, María Fernanda "Ferka" Quiroz negó los rumores de la ruptura con el padre de su hijo, cuando se integró como una de las participantes del reality “Las estrellas bailan en Hoy” reconoció que ella y Christian Estrada se habían dado un tiempo pues, como en todas las relaciones, hay altas y bajas.



Foto: Instagram

Pero de ambos, ha sido Estrada quien ha hablado más abiertamente del tema pues, cuando el mismo medio lo encontró en un restaurante, le preguntó acerca de la separación confirmando que se había dado un tiempo de esa relación. Sin embargo, el deportista reconoció que, en su momento, se había enamorado de Ferka y, por ello, lucharía por su familia, sobre todo ahora que tiene un hijo por el cual velar.



Foto: Instagram

Lee también: Mago español muere en pleno escenario, todos pensaron que era parte del show

En el pasado, Christan, que también es modelo, ha expresado que él no contó con una figura paterna, razón por la que no sería un padre ausente para Leonel, sin embargo, una fuente cercana a Ferka dijo a la revista que, en la actualidad, Estrada se ha desentendido de los gastos de la familia y que, desde hace tiempo, es la actriz quien sostiene la casa, pues aseguró que el deportista no tiene trabajo y tampoco le gusta trabajar.

“Christian no da ni para los pañales y ese es un gasto difícil de solventar; sin contar gastos de servicios, comida, mantenimiento, etcétera”, dijo la amistad cercana a Ferka.

Y aunque reveló que, en el momento que Christian decidió irse de la casa, Ferka le dijo que respetaba su decisión, también expresó que la actriz no comprende cómo puede ser que Christian se encuentre viajando constantemente pero no tenga dinero para proveer a Leonel, quien debería de estar por encima de todo, aunque la fuente también aseguró que la mayoría de viajes le son financiados.



Foto: Instagram

Otro de los pormenores, publicados por la revista, es que, actualmente, Christian vive en la casa de Cinthia Velarde, exmanager de Alejandra Guzmán, y que, si bien, no tiene un trabajo estable, participa en algunos proyectos como modelo.

Por su parte, Ferka no ha dejado de trabajar ahora que participa en “Las estrellas bailan en Hoy”, además de que la actriz –aseguran- cuenta con el completo apoyo de su familia, por lo que no le preocupa el poco apoyo económico de Christian, pues indicó que ella cuenta con todos los medios para hacerse cargo de su bebé.

Lee también: Con una fotografía de los comienzos de Lyn May, redes sociales colapsan

Aunque no queda muy clara la situación actual entre la pareja que, luego de que se publicara que se dejaron de seguir en sus redes sociales, Estrada dijo recientemente que cabe la posibilidad de que se reconcilien, pero que ahora necesita estar solo por lo que dejará esa posibilidad al tiempo.

La separación entre Ferka y Christian se debió, supuestamente, a que el deportista se enteró de que la actriz también se siente atraída por las mujeres, preferencia que Estrada desconocía cuando se conocieron y enamoraron, durante las grabaciones de “Guerreros”, por lo que tomó la decisión de irse de la casa que comparten, pues al parecer fue una noticia que lo dejó sorprendido.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc