The New Abnormal. The Strokes estrenan su primer disco en siete años

Luego de siete años de espera, The Strokes, estrenaron su sexto material de larga duración, bajo el nombre "The New Abnormal".

Compuesto por nueve temas y una portada cargo del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat, los liderados por Julian Casablancas complacen a sus fans con un nuevo material desde "Comedown Machine".

Aunque en 2016 estrenaron un EP de cuatro temas llamado "Future Present Past", el quinteto de Nueva York, integrado por Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture, Nick Valensi, Fabrizio Moretti y el mencionado Casablancas, se había abstenido de grabar un nuevo álbum en parte porque cada uno emprendió otros proyectos musicales.



"Bird on Money". Portada de "The New Abnormal" a cargo de Jean-Michel Basquiat. Foto: AP

Sin embargo, durante esta semana y en medio de la contingencia por coronavirus, los llamados "salvadores del rock" estrenaron un par de episodios en YouTube de lo que ellos llaman "5 guys talking about things they know nothing about" (5 chicos hablando sobre cosas de las que no saben nada), esto como preludio a "The New Abnormal".

Puedes leer: El Festival Pa'l Norte anuncia sus nuevas fechas

Asimismo, previamente estrenaron tres sencillos del disco: "At the Door", "Bad Decisions" y "Brooklyn Bridge to Chorus", canciones que tuvieron buena respuesta por parte de sus fans, quienes con el último material se sintieron decepcionados ya que, según ellos, se alejaban de su sonido tradicional para hacer más uso de sintetizadores.

La última vez que The Strokes visitó México fue en la pasada edición del festival Corona Capital, en donde se presentaron ante casi 100 mil personas.

Para este 2020 la banda tenía planeada su visita al Corona Capital Guadalajara y al Festival Pa'l Norte, ambos pospuestos a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19.