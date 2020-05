La secuencia de "Back To The Future 2" en la que Marty McFly ojea una revista de mujeres en ropa interior fue censurada... pero no por Netflix, como trascendió en un primer momento. Así lo ha revelado Bob Gale, guionista de la película, que en declaraciones a "The Hollywood Reporter" ha aclarado la polémica edición de la secuencia que indignó a los fans de la saga.

La "culpa", según asegura el escritor realmente fue de la distribuidora del filme, Universal, que "le entregó a Netflix una versión editada de la película". "Me enteré hace unos días gracias a un fan con ojo de lince, y la compañía rectificó el error. La versión que está ahora en la plataforma está sin editar y sin recortes", aseguró.

La secuencia en cuestión es aquella en la que Marty, el personaje de Michael J. Fox ojea lo que en principio cree que es el Almanaque con los resultados deportivos... pero en su interior se encuentra la revista para adultos 'Oh La La' donde se encuentra con las imágenes de señoritas ligeras de ropa.

El montaje de la secuela de Regreso al futuro en la que esa escena ha sido censurada es una versión hecha para fuera del mercado estadounidense que, según asegura el guionista, ni el propio Robert Zemeckis, director del filme, sabía que existía. "Y para que constae en acta, Netflix no edita películas, solo ofrece las versiones que les proporcionan. Podéis dirigir vuestra ira a Universal, pero seguro que son más cuidadosos en el futuro... y con el futuro", sentenció el guionista.

