Netflix: la aclamada serie de drama que resurgió en TikTok a dos años de su estreno

Como todas las semanas, Netflix suma a su catálogo series y películas que rápidamente se vuelven virales y que ocupan el Top 10 en los rankings de varios países.

Sin embargo hay algo que no se puede negar: el poder de las redes sociales. Recientemente TikTok volvió a posicionar en esta plataforma de streaming una serie que fue estrenada en el 2021. Estamos hablando de “Maid” (también conocida como “Las cosas por limpiar”).

Algunos usuarios de TikTok comenzaron a compartir pequeños extractos de la serie en la red social y esto hizo que los usuarios de Netflix se interesaran por esta producción.

¿De qué trata “Maid”?

“Alex, madre soltera, se dedica a la limpieza de la casa para llegar a fin de mes. Mientras, escapa de una relación abusiva y supera la falta de vivienda para crear una vida mejor para su hija, Maddy”, indica la sinopsis de esta serie de Netflix.

¿Quiénes la protagonizan?

La serie éxito de Netflix cuenta con el protagónico de Margaret Qualley y Andie MacDowell, quien en la serie interpretan a madre e hija, y en la vida real también las une este vínculo. Además también están Nick Robinson, Raymond Ablack y Billy Burke.

La serie consta de 10 episodios, y la misma está basada en el libro autobiográfico de Stephanie Land, “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive” (en español “Sirvienta: Trabajo duro, poca paga, y la voluntad de una madre por sobrevivir” y publicada en otros países con el título “Criada”).

¿Dónde está ambientada la serie?

La serie se desarrolla principalmente en la ciudad ficticia de Port Hampstead (donde vive Alex, el personaje interpretado por Margaret Qualley), posiblemente inspirada en Port Townsend, donde residió Stephanie Land. El lugar donde se ubica la casa de Regina y otras casas que Alex limpia, y hacia donde viaja en ferri, se hallan en la ficticia Fisher Island, posiblemente inspirada en Whidbey Island, el viaje en ferri más cercano a Port Townsend. Todos los lugares, ficticios y reales, se hallan en el estado de Washington.