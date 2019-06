Netflix estrena la serie "Neon Genesis Evangelion"

Hace algunos días Netflix anunció que Shin Seiki Evangelion (Neon Genesis Evangelion) volvería a la pantalla chica a través de la plataforma de streaming. Hoy esto se vuelve realidad, ya que a partir de hoy todos los amantes de este serie podrán verla a través de esta plataforma.

De esta manera, los 26 capítulos originales formarán parte del catálogo principal de anime de la compañía, para así aumentar cada vez más la oferta de la animación japonesa, y en especial a aquellos que extrañan los programas del pasado.

Activa tu campo AT, evita el Tercer Impacto, móntate en tu EVA, reconoce este techo y recupera la lanza de Longinus. La serie 'Neon Genesis Evangelion' ya disponible. pic.twitter.com/9DYaxpQvU7 — Netflix España (@NetflixES) 21 de junio de 2019

Además de eso, las películas de Evangelion, Neon Genesis Evangelion: "The End of Evangelion" y "Neon Genesis Evangelion: Dead and Rebirth" también estarán disponibles para su reproducción. De momento no se sabe si las demás películas que forman parte de Rebuild of Evangelion a su vez llegarán a la plataforma con su duración total para la preparación de la última película, que se habría anunciado para el 2020.

Esta serie que se convirtió en una de las obras de culto más queridas y recordadas de de la d´cada de los 90's, muestra una sociedad futurista en la ciudad de Tokyo-3 en el año 2015 tras el cataclismo ocurrido en 1999 a manos de unos seres conocidos como Ángeles. Así, la organización NERV debe enfrentarse a los llamados Ángeles mediante enormes máquinas robóticas de guerra o mechas; pero solo unos pocos jóvenes pueden pilotar estos gigantes biomecánicos, entre ellos, Shinji Ikari, hijo del jefe de la organización NERV.