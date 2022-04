Netflix cancela película de Will Smith 'Fast and Loose' tras ataque a Chris Rock, revela THR

Luego de que el pasado domingo, Will Smith le propinara una bofetada a Chris Rock en la entrega de los Oscar, Netflix canceló la producción de "Fast and Loose", la que sería la próxima película del actor, reportó este sábado el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Lo anterior debido a que, según el medio de Estados Unidos, Netflix estaba compitiendo con Universal para ser el próximo proyecto de Leitch, pero Universal siguió adelante.

Asimismo, según las fuentes, Netflix hizo un llamado urgente para que otro director se haga cargo de un proyecto con la estrella que fue muy favorecida para ganar el premio al mejor actor en los Oscar. Sin embargo, poco después del ataque de Smith a Chris Rock en el escenario de los Oscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano.

Fast and Loose

Fast and Loose iba a contar la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubre que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado.

"Parece que Netflix desconfiaba comprensiblemente de seguir adelante. No está claro si intentará hacer el proyecto con otra estrella y director", reveló el sitio de noticias.

