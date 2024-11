Con perfil bajo, Ángela Aguilar salió al escenario de donde se celebró el evento de "Glamour", para recibir el título de "Mujer del año", pues a pesar de que se llegó a rumorear que la revista había reculado en su decisión, la joven tomó entre sus manos el galardón el cual, por segunda ocasión, dijo no merecer pero que agradeció hondamente.

Pese a las críticas que generó el título otorgado por la revista, que llevó a que se emprendiera una iniciativa en Change.org en la que se buscaba reunir firmar para desestimar dicho nombramiento, esta madrugada Ángela salió a recibir su premio y, si bien, días previos a este acontecimiento prefirió guardar silencio, se le vio visiblemente nerviosa.

Una o uno de los presentes en el evento de "Glamour" captó con su télefono, el momento en que Farah Slim, cabeza editorial de "Glamour" México y Latinoamérica, anunciaba que la joven cantante estaba por subir al estrado.

Desde su ángulo, se podía apreciar ya la figura de Ángela que, tras bambalinas, no dejaba de acomodarse los anillos que adornaban su dedo y, a instantes de enfrentarse a la audiencia, la cantante se persignó y camino hacía Farah a quien dijo querer, mientras abrazaba con visible emotividad.

"Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con ´Glamour´ por este increíble reconocimiento, ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser, yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida", comenzó.

Si bien, la cantante optó por dar un discurso escueto este fue muy concreto, pues se desvivió en agradecimientos, tanto para la revista, como para sus fans y, por supuesto, a todas aquellas intérpretes de regional mexicano que la anteceden y posibilitaron que ella pudiera dedicarse a este género.

No perdió de vista darle las gracias a su familia y a su esposo, Christian Nodal, aunque no ahondó mucho en este tema, de hecho, se mostró muy hermética luego del escándalo que supuso que fuera elegida para ser reconocida, luego de las declaraciones que hizo para la cadena de televisión "ABC", donde afirmó que Cazzu sabía que tenía una relación con su ahora esposo, mucho antes de que la argentina y el mexicano anunciaran su separación.

"Agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche, yo solamente quería ser cantante, gracias a ustedes lo estoy logrando".

Hizo mención especial de su abuela, Flor Silvestre, de quien usó una frase prestada para denotar la gratitud tan grande que experimentaba.

"Como decía mi abuela, Flor Silvestre, ´gracias la vida que me ha dado tanto´".

Aguilar aprovechó para emitir un mensaje de solidaridad entre mujeres:

"Y que apoyándonos juntas, logremos algo mejor; para todas las niñas que nos están viendo, lo repito, no apaguen su voz; gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como dicen muchos de mis colegas, no creo que me lo merezca, pero trabajaré para hacerlo, muchas gracias", concluyó.

Cabe destacar que, alrededor de 10 horas antes de que se le entregase el galardón, "Glamour" hizo una nueva publicación con la portada en donde aparece Ángela y que, el viernes pasado, desapareció de sus redes.

