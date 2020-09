Natasha Esca da voz y fuerza a los latinos en Hollywood

La actriz mexicoamericana Natasha Esca cree que Hollywood no puede mostrar películas que no representen una variedad de culturas, por lo que en la actualidad los protagonistas ya no solamente son norteamericanos sino de todo el mundo.

"Eso es importante porque la audiencia es de todo el mundo y necesitan poder relacionarse con los personajes que están viendo a cuadro", dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Natasha piensa que con su nuevo filme "In other words", que este martes llegó a Estados Unidos y en 2021 estará disponible en México, están haciendo lo mismo.

En la historia ella interpreta a Angélica Beltrán, mujer de quien se enamora True Andrews (Bryan McClure); sin embargo tienen un problema: ella no habla inglés y él no habla español.

"Estamos rompiendo estereotipos, representando a los latinos no sólo como los ve Los Angeles, Hollywood o el mundo. Los latinos somos de todos los colores", comenta.

"El hecho de que yo pude interpretar a un personaje que no habla inglés y es una chica rubia, estamos rompiendo el estereotipo, abriendo cancha para que más latinos tengan reconocimiento en Los Ángeles, que podamos trabajar en más series de televisión, películas bilingües y rompiendo ese espectro que fue tan chiquito de lo que es un latino".

Natasha explica que el mundo está cambiando y dando pasos en la dirección correcta, sobre todo "abriendo cancha para los latinos y todas las culturas para que sean representadas de la mejor manera".

En la historia de comedia además veremos a True viajando a Baja California para ver si una aplicación de ligues tiene razón al haberlo unido con Angélica, desatando situaciones divertidas al no entender el idioma del otro.

nrv