Natália Subtil cuenta que ¡Paul McCartney chocó su auto! en su visita a México

Nadie se hubiera imaginado que Paul McCartney estuvo involucrado en un indicente vehícular en su estadía en México, pues el auto en donde era transportado chocó con el coche de nada más y nada menos que Natália Subtil, quien se mostró muy molesta ante la situación, hasta que se percató que se trataba del músico inglés, momento en que no supo identificar qué era más grande, si su disgusto o su emoción y hasta reveló que el cantante se puso muy nervioso ante los hechos.

Fue hace apenas una semana cuando el integrante de The Beatles se presentó en el Foro Sol, ofreciendo dos conciertos tras seis años de ausencia, superando la expectativa de sus fanáticas y fanáticos, que esperaban ansiosos escucharlo interpretar los temas más emblemáticos de su carrera, tanto de las canciones que creó a lado del grupo con el que debutó, como aquellas composiciones que realizó en solitario y junto con la agrupación Wings.

Y aunque el primer concierto que ofreció tuvo lugar hasta el martes 14 de noviembre, tal parece que McCartney llegó a tierras mexicanas desde el domingo, o así lo reveló Natália Subtil, que tuvo en encuentro fortuito con el músico, pues esa mañana al salir de su casa nunca se habría imaginado lo que sucedería horas más tarde, cuando fue chocada mientras manejaba su vehículo rumbo a un evento donde tenía un compromiso laboral.

La modelo de 35 años quedó en shock cuando el conductor del vehículo le indicó que estaba manejando el auto donde sir Paul iba, pues ambos vehículos se dirigían al mismo hotel, pero las prisas habían hecho desatinar al chófer a la hora de calcular sus movimientos en el volante, de acuerdo a las declaraciones que Subtil ofreció a "Ventaneando".

"El fin de semana chocaron mi coche por atrás, yo estaba parada en el vallet parking y me chocaron y era Paul McCartney", contó y aclaró que no tuvo contacto directo con el músico, pues él nunca descendió del vehículo y todo acuerdo se llevó a cabo con el chófer.

"Que se puso muy nervioso, yo no me comuniqué con él, vino el chófer a platicar conmigo y me dijo: ´-El señor está muy nervioso´", a lo que ella le contestó bromeando: ´-Yo también, me chocaron´".

"Él venía dentro, de hecho, acababan de llegar a la Ciudad de México y así fue recibido... conmigo gritando", dijo, produciendo las risas de la prensa por la forma tan cómica en que narró los hechos.

Natália contó también que no pudo quedarse a negociar con el conductor porque tenía que presentarse en el evento que se llevaría a cabo en el hotel, debido a que estaba por comenzar, por lo que una amiga suya que la acompañaba y su esposo fueron quienes llegaron a los acuerdos necesarios por el golpe que recibió el auto.

"Ya luego me contaron que dijo que por favor no lo acusara, que no lo denunciara, que estaba muy nervioso y llevaba días sin dormir", detalló.

La modelo se tomó con tan buen humor lo sucedido, que hasta resaltó que ni el choque propició que le ofrecieran un boleto gratis al concierto del músico.

"Ni una invitación, ni un boletito al concierto, qué mala onda", dijo sonriente.

