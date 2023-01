Nadie sabe nada pide consejo a Serrat

Para llegar a grabar a México por primera vez, los creadores del programa español Nadie sabe nada, Andreu Buenafuente y Berto Romero, pidieron consejo de alguien cercano a la cultura nacional: el músico Joan Manuel Serrat.

El show de comedia e improvisación, que estrena hoy su segunda temporada por HBO Max, nació en Barcelona como un programa de radio hace 10 años para después migrar a YouTube, en formato podcast y finalmente televisión.

“Le pedí consejo a Joan Manuel Serrat, un hombre que se ha pasado la vida en América”, relata Andreu con respecto al cantautor nacido en Barcelona quien vivió unos años exiliado en México.

“Le conté que venía acá como mi gran acontecimiento y le pregunté qué debía hacer, así que me dijo, ‘sé tú, porque es una manera de respetar al público local; es decir, no llegues a México tratando de ser más mexicano que nadie’. Eso no fue lo hicimos, aunque nos volvimos un poquito mexicanos, porque sino empiezas a ser un turista de la comedia y eso tampoco es lo que queremos”, expresa Andreu.

Los comediantes llegaron a México y Argentina conscientes de que cada país tiene un humor distinto pero confiando en que dos factores en común, el idioma y el propio programa, los pondría a todos en la misma cancha para lograr un buen resultado.

“El esfuerzo ahora es que el programa no se vuelva sofisticado, previsible y aunque estemos en HBO o dónde sea, mantener el espíritu anárquico e imprevisible del programa y creo que lo conseguimos”, comenta Andreu.

Teniendo como escenario el Teatro de la República (a unas cuadras del Monumento a la Revolución), Andreu y Berto realizaron dos programas donde el público mexicano al fin pudo interactuar con ellos, desde haciéndoles regalos, bromas y hasta proponiéndoles algunos temas raros que ellos pudieran abordar con su característico humor ácido.

“Fue una experiencia muy bonita para alguien como nosotros que trabajamos en un ámbito local. Sabíamos de nuestro público en México, porque nos llegan informes de escucha”, dice Andreu.