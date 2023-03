Nadia Ferreira: así era el piso en el que vivía en México antes de enamorar a Marc Anthony

Nadia Ferreira y Marc Anthony atraviesan uno de sus mejores momentos. No solo disfrutan de estar felizmente “recién casados” sino que además esperan la llegada de su primer hijo juntos. Y si bien la diferencia de edad entre la modelo y el cantante es abismal, él tiene 54 y ella 23, lo cierto es que para ellos esto no ha sido un obstáculo para ser feliz.

Más allá de que muchos opinen que Nadia Ferreira se casó por “interés” con el salsero, la verdad es que su trabajo como modelo le basta y le sobra para mantenerse. Su carrera en el mundo del modelaje le permite darse sus lujos. Incluso tiene un departamento en el país que adquirió por sus medios propios mucho antes de comenzar su relación.



La residencia de la esposa de Marc Anthony no solo es muy lujosa. Es que el departamento se encuentra ubicado en una de las zonas más exclusivas de la CDMX. Si bien no se conoce la cifra que pagó por él, basta con echar un vistazo como para saber que no fue para nada económico.

El departamento de Nadia Ferreira está en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Pero al parecer no es la única que ha llegado a pasar tiempo en el lugar. Se rumorea que la residencia ha sido compartida por la modelo con algunas de sus amistades. Sin embargo, desde que comenzó su relación con el intérprete de “Vivir la vida” ha dejado de frecuentarlo.



Según algunos detalles que se filtraron, el departamento de la esposa de Marc Anthony cuenta con una cocina que fue pintada en la gama de los colores arena y café. Además, abundan los electrodomésticos de alta gama. En cuanto al comedor, está preparado para recibir hasta 8 personas. También hay una sala de estar, una cava y un librero.