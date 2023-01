Myriam Montemayor le cumple un sueño a su padre: Cantará junto a la Sonora Santanera

Al final de cuentas, los deseos se cumplen o, al menos, eso creen algunos. En el caso del papá de Myriam Montemayor Cruz, sí se concretaron.

Resulta que desde hace varios años Juan Antonio le había pedido a la ganadora de la primera generación de La Academia cantar algo de Sonia López, la intérprete de los 60 y 70, que popularizó letras como “El ladrón” y “Castigo”.

Y por fin, el próximo día 28, aunque quizá no esté, su hija no sólo ofrecerá algunas de esas canciones, sino que lo hará al lado de la Sonora Santanera, con la que López hizo mancuerna exitosa.

Lee también: Drake Bell vuelve a dejar plantado a un programa de televisión, ahora en TV Azteca

Myriam está contemplada para uno de los dos recitales que los santaneros realizarán en el Centro de Espectáculos La Maraka. En la jornada que le toca, también estarán Yahir, Fela Domínguez y Río Roma.

La única ocasión en que la regiomontana había cantado algo de López fue en 2005, cuando incluyó en “Negra pena” en el álbum "Vete de aquí".

“Mi papá siempre me había dicho que cantara cosas de ella y ahora que me he adentrado más en su música, porque debía hacer una selección, la he estado escuchando y es una gran cantante”, dice.

“Ahora que estaré con la Sonora tiene una significado especial, porque precisamente unas de las canciones favoritas de él es ‘Perfume de gardenias’, así que es una gran oportunidad”, agrega.

Lee también: Con esto, Shakira pinta raya definitiva con los padres de su ex Piqué

Myriam no revela qué canciones interpretará y si hará dueto con su ex compañeros académico Yahir, pues siempre deben dejarse sorpresas para el público.

Luego de la presentación continuará con presentaciones para celebrar sus 20 años de carrera y la grabación pronta de nuevas canciones.

Los temas que están en su agenda son inéditos, los cuales se habían frenado por la llegada de la pandemia de Covid-19.

“Estoy también buscando nuevos, pronto entrará al estudio y también quiero grabar algunos videos”, comenta.