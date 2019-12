Músicos alzan la voz por la saxofonista María Elena y otros casos

Este lunes jóvenes dedicados a la música se plantaron afuera de las oficinas representativas de Oaxaca en la Ciudad de México en la colonia Anzures, desenfundaron sus instrumentos y comenzaron a tocar temas del estado como una forma de solidarizarse con María Elena, saxofonista atacada con ácido hace tres meses.

Gritaron clamando justicia, hicieron pancartas que pegaron con cinta adhesiva en la entrada del lugar y pidieron protección para ella y para otras mujeres que están en la misma situación en la región de la mixteca.

“Dios nunca muere”, la “Canción Mixteca”, “Pinotepa” entre otras canciones se escucharon afuera del lugar. La convocatoria para reunirse en estas oficinas se difundió en redes sociales por parte del colectivo de Mujeres organizadas de la Facultad de Música y Mujeres organizadas de la Mixteca.

“Bety”, quien prefirió no dar su nombre real, pero que es parte de las Mujeres organizadas de la Mixteca, dijo que esta reunión fue una muestra de cariño para María Elena y también para exigir que tengan atención otros casos de tentativas de feminicidio o feminicidios en esta región, y que no han sido atendidas por la vicefiscalía, misma que fue señalada por su tardanza en el caso de María Elena.

“Nos pareció oportuno aprovechar el momento para difundir que la vicefiscalía de la región mixteca, donde se está tratando el caso de María Elena, no ha avanzado como no han avanzado otros tantos casos en la región. la justicia que se pides tanto para Elena pero eso abarca al resto de compañeras que han sido agredidas o asesinadas”, dijo a EL UNIVERSAL.

Los otros nombres de mujeres que se escucharon en el lugar fueron el de Lizbeth Jiménez Cámara, con número de expediente 1411/HL/2018. De acuerdo a información proporcionada por el colectivo, la Vicefiscalía de la Mixteca argumentó suicidio como la causa de la muerte, sin embargo, su madre (con pruebas) denunció asesinato y señaló a la pareja de Lizbeth como principal sospechoso, y pidió cambio de delito a feminicidio, de lo cual no han tenido respuesta.

“Si sigue dando declaraciones a los medios, no continuamos su caso”, fue lo que le dijeron a la familia de Jiménez Cámara.

#Entérate Este lunes jóvenes músicos se plantaron afuera de las oficinas representativas de Oaxaca en la CDMX para exigir justicia para María Elena, saxofonista atacada con ácido hace tres meses



Otro de los casos que se compartió durante la manifestación fue el de Yoselyn Alejandra Vargas Ortiz, con número de expediente 2812/HL/2018. Desapareció el 28 de agosto de 2018. A su madre le dijeron: “Si sigue dando declaraciones a los medios, no continuamos su caso”. Hasta ahora no ha tenido respuesta.

Estefanía Herrera Reyes, con expediente 1791/PG/2017, fue asesinada en Putla de Guerrero, región mixteca de Oaxaca, con signos de tortura. Violaron a dos de sus tres hijos. No ha habido detenidos hasta el momento.

Un caso reciente

Este lunes también se alertó de otro caso, el de Rosa Nely Bautista Ramírez, con número de Expediente 41656/FMIX/Huajuapan/2019 . Hace dos semanas su pareja la agredió y amenazó con arma de fuego tipo 9mm. Lo detuvieron, pero días después se desestimó el caso y bajó al orden común porque dijeron que el arma era calibre 22. Días después detuvieron a Rosa porque su carro era robado. Su agresor la ha acosado y amenazado de muerte.

Piden auditoría a la vicefiscalía por omisión, protección de delincuentes y revictimización.

Al final de la protesta, las jóvenes organizadoras leyeron un pronunciamiento dirigido al actual gobernador del estado, Alejandro Murat, así como a la Vicefiscalía regional de la mixteca y a la sociedad en general.

“Nos reunimos aquí para exigir justicia para María Elena Ríos Ortiz, nuestra compañera y amiga atacada vilmente en el municipio de Huajuapan de León el 11 de septiembre pasado, desde entonces a la fecha las instituciones responsables de impartir justicia no han hecho su trabajo, es por eso que levantamos la voz y decimos ¡Basta de simulaciones! exigimos justicia para Elena, para todas las mujeres violentadas en la región mixteca de Oaxaca”.

Resaltaron la gravedad de que las autoridades no estén capacitados para atender casos con perspectiva de género, como los de las mujeres que han sido asesinadas o que temen por su vida.

“Demandamos una auditoría independiente a la vicefiscalía por omisión posible protección de delincuentes y revictimización de mujeres agredidas y familiares de mujeres asesinadas. La región mixteca de Oaxaca es ejemplo de acoso y violencia institucional en contra de las mujeres violentadas en todo el país.

"En la región mixteca los ministerios públicos no están capacitados para hacer su trabajo con perspectiva de género (...) La vicefiscalía de la mixteca acosa a las mujeres que denuncian a sus agresores, la Vicefiscalía de la mixteca nombra como lesiones las tentativas de feminicidio; la Vicefiscalía de la mixteca deja libres a los asesinos y acosadores”, dijeron, y agregaron que el jueves habrá un concierto de recaudación para la familia de María Elena, cuyos detalles serán dados en redes sociales.



Tocan de corazón

María de los Ángeles e Israel acudieron al llamado este lunes para solidarizarse con María Elena.

“En lo personal me siento muy triste porque ya no nos sentimos seguras, ya sales con miedo a la calle, estamos perdiendo el poder opinar de lo que queremos o no queremos, ya no puedes decir no porque si no te atacan. Hoy que convocaron quisimos venir a apoyar con la música, venimos de corazón”, dijo ella a EL UNIVERSAL.

María tiene un ensamble infantil y juvenil llamado Cenzontle, de alientos y percusiones. Desarrollan esta labor en zonas marginada, por lo que agregó. “Creo que podemos atacar desde allí tratando de darles a los jóvenes nuevas opciones!

