Zayn Malik lanza "Better", nueva canción tras dos años de ausencia

Un día después de anunciar su paternidad junto a Gigi Hadid, Zayn Malik ha lanzado una nueva canción titulada "Better". El tema, que aparentemente está dedicado a la modelo, marca su regreso a la música tras dos años sin lanzar un single.

La letra trata sobre las segundas oportunidades en el amor, por lo que muchos fans han interpretado que es autobiográfica. La relación de Malik y Hadid atravesó numerosos altibajos hasta que finalmente retomaron su romance y se convirtieron en papás.

El video dirigido por Ryan Hope ha superado el millón y medio de visitas en YouTube apenas cinco horas después de su lanzamiento.

Zayn publicó su nueva canción solo un día después de que él y Hadid anunciaran el nacimiento de su bebé a través de redes sociales.

"Nuestra niña está aquí, sana y preciosa. Intentar describir con palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana va más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos", tuiteó.

Our baby girl is here, healthy & beautiful to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020