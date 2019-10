Westlife lanzan "My blood", enternecedor tema dedicado a sus hijos (y compuesto con Ed Sheeran y Steve Mac)

Westlife lanzan este viernes "My Blood", el enternecedor nuevo single extraído de su próximo álbum, Spectrum, que verá la luz el próximo 15 de noviembre.

Tras el xito de sus singles "Hello My Love", "Better Man" y "Dynamite", esta sentida balada de medio tiempo, compuesta junto a Ed Sheeran y Steve Mac, da muestra de nuevo de la excelente forma de las estrellas irlandesas desde su regreso a la música.

Shane, Nicky, Mark y Kian cantan sobre la emoción de ver crecer a su familia y el sentimiento de protección que les suscitan sus niños en el nuevo sencillo que sale a la venta pocas semanas después el anuncio del nacimiento de Layla, la hija de Mark Feehily.

"My Blood tiene una letra tan bonita. Es una canción sentida y poderosa, con un fuerte significado para todos nosotros. El single refleja donde nos encontramos como personas, formando nuestras familias y criando a nuestros hijos", comenta la banda.

Un inspirador videoclip acompaña el nuevo single de Westlife, en el que aparecen todos sus hijos por primera vez. Y como sorpresa para sus fans se incluyen imagines familiares tomadas por la prometida de Mark, Cailean, de éste con su hija recién nacida.

Todos los hijos de los miembros de Westlife aparecen en el video: Nicole Filan (14), Patrick Filan (11), Shane Filan Jr (9), Koa Egan (7), Zekey Egan (4), Cobi Egan (2), Rocco Byrne (12), Jay Byrne (12), Gia Byrne (6) y la bebé de Mark Feehily, Layla, que nació hace 25 días.

Westlife han vendido más de 55 millones de discos en todo el mundo y son el único grupo cuyos primeros siete singles fueron #1 de listas de ventas británicas. También son la banda con mayor número de singles debutando en la cumbre de las listas del Reino Unido.

