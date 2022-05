Vuelve el emo: tras 8 años de ausencia, My Chemical Romance regresa con nueva canción

Tras ocho años de ausencia, la banda My Chemical Romance sorprendió a sus fans con su nueva canción “The Foundations of Decay”, anunciando así su regreso a los escenarios, esto luego de que la epidemia obligara a la banda estadounidense a reprogramar fechas.

Después de que la banda anunciara su separación en 2013, el grupo decidió regresar en 2019 ofreciendo consigo un único concierto en Los Ángeles, sin embargo, con la llegada de la pandemia por Covid-19, el grupo se vio obligado a cancelar la gira. Sin embargo, este año la banda retomará la extensa gira por Reino Unido y Europa.

Pese a que la pandemia canceló sus presentaciones, la banda no había anunciado nueva material; fue hasta la noche de este jueves que la banda publicó en su cuenta de Twitter su nueva canción “The Foundations of Decay”, posicionándolo en tendencias de esa red social.

El tema con 6 minutos de duración ya esta disponible en todas las plataformas, mismo que generó miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales.

"Disculpe, ¿qué está pasando?"; "¿Mi romance químico en serio solo tuiteó un enlace para guardar una nueva canción o me estoy volviendo loco?"; "Esto envejeció asombrosamente ahora que acaban de lanzar una nueva canción, literalmente llorando", fueron algunos de los comentarios que compartieron los cibernautas.

vare/rcr