Vocalista original de AC/DC mostrará en México su poder y energía

El vocalista original de AC/DC, Dave Evans está en la Ciudad de México para hacerla arder con su rock al que denomina PEC (poder, energía y convicción).

El rockero galés-australiano de 61 años, que en 1973 formara parte de una de las bandas más importantes en el mundo del hard rock, por primera vez pisará un escenario en la ciudad y lo hará con su banda, la cual interpretara sus éxitos con el grupo de los hermanos Young así como sus propias rolas, desde Rabbit hasta su etapa en solitario.

El vocalista de "Can I Soy Next Yo You Gril" expresó sentirse muy entusiasmado por presentarse en México y más en un lugar que seguro hará de la noche algo mágica, ya que tocará en el McCarthys Irish Pub en la colonia Nápoles, el cual a pesar de ser un lugar reducido, él lo encuentra emocionante.

"Estos escenarios son mágicos. Con AC/DC iniciamos así y es encantador recibir la energía de la gente así de cerca", expresó.

Y ante los rumores de su regreso al grupo de hard rock , luego de los problemas de salud que han aquejado a Brian Johnson y que hiciera su salida oficial, Dave Evans prefiere pensar en su presente y en su trabajo como músico, aunque aseguró que le gustaría mucho hacerlo.

"No sé, tal vez sí (su regreso a AC/DC), no estoy seguro. Ahora estoy muy ocupado en esta gira. Claro que no sé, me gustaría mucho, pero por el momento estoy ocupado en México", aseguró.

Y hablando de México, el rockero que hizo sonar por un año a los australianos con una voz más estilo glam metal, arrancará hoy pasadas las 21:00 horas su gira con la que pisará 10 localidades de la República Mexicana como Celaya, Veracruz y Puebla, además de municipios como Metepec y Boca del Río.

La entrada es libre y sólo se cobrará el consumo dentro del pub que está en Insurgentes sur esquina eje 4 Xola.

nrv