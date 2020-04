Tras pandemia tendremos la oportunidad de reescribir el futuro: John Mayer

El músico John Mayer sigue realizando transmisiones en vivo vía Instagram de su programa "Current mood" cada semana, sobre todo ahora que sus seguidores están en casa al igual que él a causa del coronavirus Covid-19.

Además de compartir algunas bromas y tocar temas en vivo con invitados que aparecen vía remota, Mayer comparte mensajes de esperanza como el de este día de Pascua.

"Estamos en un túnel, está oscuro, jodido y es largo pero del otro lado, al final del túnel está el futuro y cuando esto termine estaremos ahí", dijo Mayer.

La reflexión llega ante la pandemia por el virus que ha matado a miles de personas alrededor del mundo.

"Cuando ves una película que se desarrolla en el 2030 ó 2040 tienes un sentimiento de que ese mundo es muy lejano al tuyo estemos en donde estemos; bueno, estamos a punto de convertirnos en ese mundo. Estamos en un viaje al futuro y cuando salgamos de este túnel no seremos los mismos y eso es una buena señal", aseguró.

En el programa de este domingo Mayer tuvo como invitado al músico Leon Bridges con quien esta semana lanzó la canción "Inside friend" que, con un ritmo relajante, habla sobre el aislamiento en esta temporada.

#InsideFriend out now

The current state we’re in globally compelled @johnmayer and me to dig this back up and finish it. I hope y'all find it soothing and uplifting while we hole up indoors and get through this https://t.co/BGEN9uQOKC pic.twitter.com/kl4YQqivR5

— Leon Bridges (@leonbridges) April 10, 2020