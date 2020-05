Stevie Wonder cumple 70 años

Querer es poder y no hay obstáculo que te impida cumplir tus sueños, esa es una de las grandes enseñanzas que ha transmitido por varias generaciones Stevie Wonder, quien hoy cumple 70 años.

Muchos de sus seguidores lo celebran y agradecen al músico por el gran repertorio musical que ha dejado a través de su trayectoria musical y el cual desean que continúe por muchos años más.

Stevland Hardaway Morris, como es su nombre real, nació el 13 de mayo de 1950 y lo hizo seis semanas antes de lo previsto, lo que le causó una retinopatía del prematuro. Fue ciego de nacimiento pero eso no le impidió tocar toda clase de instrumentos musicales: armónica, piano, batería y el bajo.

Considerado desde muy pequeño como un niño prodigio, desde los 11 años, firmó contrato Motown, también conocida como Tamla-Motown, la cual es una discográfica estadounidense especialmente dedicada a la música afroamericana.

Lanzó su primer álbum “The Jazz Soul Of Little Stevie” a los 12 años y con más de treinta producciones discográficas ha vendido 100 millones de discos aproximadamente, en donde se han destacado éxitos como “You are the sunshine of my life”, “I wish”, “Living for the city”, entre muchas más.

Pero fue la canción llamada “Superstition” la que lo catapultó a la fama mundial y es considerada por muchos críticos musicales como una de las mejores composiciones de todos los tiempos.

Ha sido reconocido con múltiples premios y homenajes, entre ellos cuenta con 25 premios Grammy, así como un Oscar por La mejor canción original de la película “The woman in red”.

Además de ser un afamado músico, Wonder siempre mostró su interés con respecto a los conflictos sociales y políticos, así lo demostró con su canción “You haven’t done nothin”, que escribió en el años de 1974, como una crítica al gobierno del mandatario estadounidense Richard Nixon.

Ese compromiso que tiene por velar y apoyar a los más necesitados hizo que desarrollara su faceta como activista social, especialmente contra el racismo. El compositor siempre ha cuestionado el apartheid, mostrando su apoyo al líder sudafricano Nelson Mandela, motivo por el que su música llegó a ser prohibida en Sudáfrica.

También apoyó a Barack Obama cuando se presentó a las elecciones presidenciales en 2008, porque estaba convencido de que Obama sería un gran presidente y en agradecimiento, Obama le otorgó en 2009 el galardón Gershwin Prize For Pop Music y en 2014 la prestigiosa Medalla Presidencial de la Libertad.

“Si bebes, no conduzcas”, también mostró su responsabilidad cívica al tratar de hacer una campaña en español en el año de 1985 para evitar accidentes por los conductores ebrios.

Ya sea por su lado como músico, político o social, Stevie se ha esforzado desde su trinchera para hacer un mundo mejor y por eso y muchas cosas más y es muy querido por miles de personas alrededor del mundo.

