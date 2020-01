Seventeen causa euforia en su primer concierto en México

En su primera visita a México, la agrupación surcoreana Seventeen se sorprendió por las olas que sus fanáticos hacían durante su presentación en el Palacio de los Deportes, en donde interpretaron varios éxitos durante tres horas continuas.

Con varitas, orejas de conejo, coronas de flores y el “Lightstick” oficial de la banda, se iluminó de luces de colores el Domo de Cobre, que retumbó en todo momento por los gritos ensordecedores de miles de admiradoras.

Alrededor de las 20:30 horas, la banda conformada por 13 miembros salió al escenario con un video en donde se mostraba a cada uno de los integrantes, para así dar paso a la canción “Getting Closer”, demostrando con ella sus pasos de baile, que hizo enloquecer a la audiencia conformada en su mayoría por mujeres.

Papelitos de colores volaron por doquier con “Rock” y los integrantes aprovecharon para gritar en inglés, “¡Hola México!, ¿están listos? hagamos ruido”, mientras que con “Clap” al final decidieron tomarse un tiempo para interactuar con sus fans.

“Es nuestro quinto concierto de Latinoamérica y la ciudad de México es increíble, en el momento que subí al escenario me sorprendí”, dijo S. Coups​, líder de la banda.

Inmediatamente cada uno de los integrantes se presentaron y decían algunas palabras de agradecimiento en coreano, pero fue Joshua quien sorprendió a todos los asistentes cuando se presentó hablando español.

También las palabras sueltas en español no se hicieron esperar y varios de los integrantes decían en todo momento “señorita” y “gracias”, así inició “Thanks”, “Don't Wanna Cry” entre otras canciones, que hicieron saltar a todas sus fanáticas, las cuales de la emoción arrojaban sus vasos de refresco.

Entre el llanto, se escuchaban gritos de “te amo”, “son los mejores”, “Seventeen, Seventeen”, mientras los integrantes cantaban y hacían sus coreografías en un escenario que cambiaba en cada segmento de canciones. En el primero había un segundo piso en donde la mitad de los integrantes se subían y hacían sus coreografías, en el segmento de las sub-unidades (grupos de tres o cuatro integrantes), la iluminación cambiaba de color de acuerdo a cada tema y en el segmento llamado “Artistic” apareció utilería de un estudio de arte sobre el escenario.

El show, al que asistieron 8 mil personas de acuerdo a datos proporcionados por Ocesa, transcurría sin cambios, hasta que la alineación interpretó “Smile flower”, en donde todos los asistentes que se hacían llamar “Carat” alzaron un cartel pequeño con un mensaje en coreano, que traducido al español citaba lo siguiente:

“Hoy por fin vi el verdadero brillo de los diamantes porque Seventeen está aquí”.

La velada continuó con temas como “Just do it”, “Good to me”, “Happy ending”, entre otras y durante su mensaje de despedida en donde dijeron, “Es nuestra primera vez en México y nos llevamos un grato recuerdo, esta pasión que sentimos ahorita es gracias a la que aprendimos hoy de ustedes, nos encanta que hayan cantado nuestros temas, cantan muy bien”, todos los asistentes empezaron a hacer olas de izquierda a derecha en las gradas y de adelante hacía atrás en la sección general, algo que sorprendió a los integrantes y no sabían lo que lo sucedía.

“¿Qué sucede no entendemos?, es la primera vez que vemos esto, sin haberlo pedido, es increíble”, expresaban los integrantes que quedaron anonadados por lo que hacían sus admiradores, “Ustedes no quieren que nos vayamos ¿verdad? Bueno, ya, silencio que así no escuchamos (risas)” decían los integrantes que no podían controlar a su audiencia y que estaba impetuosa por la emoción de verlos.

El final llegó con canciones como “A-Teen”, “Hit”, cerrando la noche con “Very nice”, y aunque la mayoría de los asistentes no deseaba que finalizara la noche, cientos de padres de familia estaban afuera del recinto entumidos por el frío y deseosos de que sus hijas salieran del show.

