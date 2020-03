Selena Quintanilla recibe homenaje en rodeo de Houston

Selena Quintanilla fue recordada por el Rodeo Houston como la primer latina en integrar el “Star Trail of Fame”, todo esto en Houston, Texas.

A la ceremonia del “Star Ttrail of fame” acudieron los hermanos Suzette y A.B Quintanilla para, junto a los integrantes del rodeo de Houston, develar la placa de oro que reconoce a Selena como una de las integrantes de alto impacto en el recinto del rodeo.

Dicha organización ha compartido a través de su página oficial, el por qué la intérprete de "Como la flor" ha sido homenajeada con esta placa:

“Selena es una de las artistas mexicoamericanas más famosas de finales del siglo XX. Ella sigue siendo una artista legendaria que se ha convertido en un ícono bicultural. La Reina del Tejano realizó tres presentaciones de RODEOHOUSTON®, incluido su último concierto en Reliant Astrodome en 1995. Selena entretuvo a casi 180 mil fanáticos del rodeo durante estas presentaciones. Ella siempre será amada por sus fanáticos, y continúa inspirando a generaciones con su música”.

También lee: El día que murió Selena Quintanilla

Además, mediante su cuenta de Instagram, escribieron: “Selena ha sido oficialmente incluida en el Star Trail of Fame. Ella es nuestra primera artista latina y la segunda mujer en este grupo de élite. La reina del tejano, justo al lado de Elvis, el rey del rock and roll”.

Por su parte, su hermana Suzztte Quintanilla agradeció al rodeo por el homenaje a su hermana y compartió una foto, a través de su cuenta de Instagram: ¡Quiero compartir esta increíble placa que el Rodeo de Houston honró a Selena!.

#Selena has officially been inducted into the Star Trail of Fame!!

She’s our first Latina artist and second female in this elite group.

The Queen of Tejano, right next to Elvis, the King of Rock and Roll. pic.twitter.com/ZbXm39JMFo

— RODEOHOUSTON (@RODEOHOUSTON) March 8, 2020