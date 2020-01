Selena Gomez lanza por fin su nuevo disco “Rare”

Después de casi cinco años de espera, luego de su segundo álbum “Revival”, la cantante Selena Gomez lanzó este viernes una nueva producción bajo el nombre de “Rare”.

Después de dos sencillos que ya se habían destapado en 2019 -“Lose You to Love Me” y “Look At Her Now”- este 10 de enero publicó por fin el disco completo en todas las plataformas de streaming.

Por la madrugada del viernes, sus seguidores, también conocidos como “selenators”, volvieron tendencia en Twitter los hashtags “RareOutNow” y “Selena Gomez”.

Algunos fans destacaron estrofas como “estaba jugando con mi salud mental ¿cómo pude confundir esa mierda con amor?". Musicalmente, Selena ya había adelantado que experimentaría con nuevos estilos pop, incluso había dicho a Jimmy Fallon que exploraría sonidos de guitarra eléctrica.

Para la producción del material destacan nombres como Louis Bell, Finneas, The Futuristics, Ian Kirkpatrick, Kygo, Jonas Jeberg, Marshmello, Mattman & Robin y Ben Rice.

A lo largo de trece cortes se pueden escuchar todo tipo de géneros, tal como dance, funk y hip hop. Varían también las baladas y temas con arreglos de música electrónica.

* El tracklist completo es el siguiente:

1.- Rare

2.- Dance Again

3.- Look At Her Now

4.- Lose You to Love Me

5.- Ring

6.- Vulnerable

7.- People You Know

8.- Let Me Get Me

9.- Crowded Room

10.- Kinda Crazy

11.- Fun

12.- Cut You Off

13.- A Sweeter Place

