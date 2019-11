Rubén Blades dice que América Latina necesita un nuevo paradigma

Para Rubén Blades los momentos de tensión social que se viven en países de Latinoamérica como Bolivia, Chile y su natal Panamá responden a una época de cambio que vive el continente.

En conferencia de prensa el cantante aseguró que si bien se vive un proceso de transformación al que todavía le resta mucho tiempo siente que la sociedad va por buen camino.

"Yo creo que parte del problema que tenemos ya no son ni siquiera las ideologías, es que estamos trabajando con modelos obsoletos de administración pública, necesitamos un nuevo paradigma y eso es sumamente importante considerarlo porque los problemas no solamente se limitan al grupo de izquierda", dijo.

"Los cambios constitucionales son necesarios pero en función de crear inicialmente un programa a largo plazo que garantice la buena marcha del país consensuado y que eso sea elevado a título constitucional para que no sea cambiado".

El cantante panameño está de visita en la Ciudad de México para su presentación mañana en el Auditorio Nacional donde estará acompañado por la Big band.

Aunque elogió que en países como el suyo cada vez hay más participación en las elecciones, el intérprete de "Pedro Navaja" aseguró que los ciudadanos deben comprometerse con su país no solamente votando.

"Todo mundo habla de derecho y nadie de obligaciones. Dónde están esas obligaciones, una de esas es no solamente la de ir a votar cada 4 años, es observar la conducta de los que hemos escogido y no repetirlos en el poder si falla, no vender nuestro voto".

"La corrupción no es solamente del gobierno es nuestra y tenemos que enfrentar eso también. Cómo va a haber un cambio de un país si nosotros no cambiamos también. Un país tiene que cambiar entero", señaló.

