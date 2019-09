Ricky Martin cancela presentación en la Feria de Zacatecas

De manera sorpresiva, Ricky Martin canceló su presentación en la Feria de Zacatecas donde se presentaría hoy por la noche.

Con dos mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el cantante de "La vida loca" y "Te recuerdo" no dio detalles del por qué no asistiría hoy al Multiforo. Sólo escribió que debido a un incumplimiento de contrato por parte del empresario no podría asistir a cantar.

Nos permitimos comunicarles que el concierto de Ricky Martin previsto a realizarse el día de hoy, 23 de septiembre de 2019 en la Feria Nacional de Zacatecas, ha sido cancelado debido únicamente al incumplimiento de contrato por parte del empresario. — Ricky Martin (@ricky_martin) September 23, 2019

Obviamente lamentó esta situación en otro mensaje, pese a los problemas que podría ocasionar al no presentarse.

Lamentamos los inconvenientes que esta cancelación, completamente ajena al artista internacional, pueda ocasionar. — Ricky Martin (@ricky_martin) September 23, 2019



Este fin de semana, el puertorriqueño asistió a la XVII Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que se realizó en Mérida, Yucatán, en donde recibió el galardón Peace Summit Award y pidió por la inclusión, respeto y tolerancia.

Fue en el cierre de dicho evento donde se refirió a la comunidad LGBT+, la cual defendió al pedir los mismo derechos que todo el mundo tiene e hizo un llamado a no aceptar la crisis humanitaria "como parte de nuestro diario vivir”.

Esta sería la segunda ocasión que un artista de talla internacional ha cancelado al argumentar incumplimientos o falta de contratos, ya que apenas el 14 de septiembre, el cantante puertorriqueño Ozuna negó la versión del Patronato de Fenaza y de la empresa intermediaria Kasst que aseguraban que el artista había cancelado su show, por tanto, el artista puertorriqueño a unas cuantas horas salió a desmentir esta postura y aseguró que jamás hubo ningún contrato firmado de su parte.

Cabe mencionar que tanto este concierto como para el de Ozuna y Enrique Iglesias, que sí se presentó el sábado, desde hace semanas atrás se realizó la preventa de 20 mil boletos con un costo de 20 pesos por ser donativo para destinarlos a diversas asociaciones, mismos que se agotaron en menos de tres horas y generó grandes filas no sólo de zacatecanos, sino de diversas partes del país.

Defraudan al patronato y hacen denuncia

Las autoridades convocaron a una conferencia de prensa a las 15:30 horas en el hotel que se hospedaría el artista para fijar una postura, pero hasta las 17:30 horas, Benjamín Medrano, presidente del patronato, decidió salir sólo para confirmar la cancelación, pero dijo que el incumplimiento fue por parte de la empresa que el patronato contrató como intermediaria que no cubrió un millón de pesos al artista.

Por tanto, dijo que fueron defraudados por parte de José Tajonar, de Agency Kasst, al insistir que el patronato sí cumplió con todos los pagos a dicha empresa, por ello, al notificarle que no estaban los depósitos hechos y ver la cancelación que hizo pública el artista en sus redes sociales, optaron por interponer las denuncias correspondientes contra la empresa intermediaria y ahora se busca un trato directo ahora con los representantes de Ricky Martin.

Sin embargo, debido a que el artista ya realizó su vuelo sin escala en Zacatecas, sino que fue directo de Yucatán a Los Ángeles, ahora esperarán a tener contacto para ver si se puede reprogramar el concierto para esta misma semana.

