Reyno prepara concierto con aires de Queen y Led Zeppelin

Reyno considera que las presentaciones de bandas con mucha producción, secuencias y programación en el escenario sólo buscan espectacularidad y pierden su humanidad cuando hacen un concierto así.

“Para nuestro próximo concierto en el Metropólitan estamos apostando por un rock clásico basado en los años 70, con las bandas que nos inspiraron a nosotros a hacer música como Queen y Led Zeppelin, ellos no contaban con tanta tecnología, ejecutaban sus instrumentos de manera natural”, comenta Pablo Cantú, baterista de la banda.

Dentro de su show no habrá, de acuerdo con Cantú, universos ni el espacio al fondo del escenario, ni luces o fuegos artificiales cuando ellos salgan a tocar, buscan una presentación que ellos llaman “más real”.

“Si piensan en Bob Marley con 'No Women No Cry' tiene algunas desafinaciones, sale a relucir su humanidad sin importar que tan afinado está el artista, sino que tan comprometido está, hoy en día en los conciertos sólo ven lásers y no cómo toca el artista. Nosotros buscamos ese momento único de naturalidad y humanidad”, explica el baterista.

Los intérpretes de “Ay De Ti”, aclaran, no tienen miedo de cambiar su ritmo y evolucionar como banda porque piensan que todo lo que se haga con un objetivo claro y con un fin siempre se logra hacer por ello desechan la idea de que la gente crea que no están escuchando al Reyno que conocen.

“Nos gusta ser un poco provocativos para no caer en rutinas que nos aburran, cambiamos hasta la forma de componer, es la naturaleza del ser humano estar buscando distintas fórmulas. Te aburres y odias a tu banda y al escenario, es poco saludable y no queremos llegar a eso”, expresa Christian Jean, vocalista del dúo.

“Conforme el público crezca las opiniones se dividen, si una canción no te gustó a otro sí, pero no tenemos miedo, un concierto así nos obliga como músicos a lograr lo que las máquinas no, un solo de batería bien hecho ni todos los lásers del mundo lo igualan”, añade el baterista.

La banda piensa que superaron una etapa difícil llena de dificultades que los hicieron entrar en una crisis porque la presión los tenía estresados y angustiados.

“Nuestra carrera tuvo un ascenso veloz, después fue un momento de incertidumbre, no se nos instruye en lo más mínimo que vamos a vivir. Se aprovechan de nuestro amor por la música para explotarnos emocionalmente. No fue fácil, olvidamos disfrutar. En esta nueva etapa nos sentimos como niños chiquitos, sin correa y eso nos da fuerza para encarar el trabajo arduo que sigue”, expone Cantú.

Reyno tendrá una presentación en el Teatro Metropólitan el próximo 18 de octubre con la cual cierran la gira promocional de su último álbum “Fuerza Ancestral”.

“Estamos nerviosos, tenemos cambios de humor drásticos por el cierre, pero estamos entendiendo que más que por nosotros a nivel personal, esta es una responsabilidad social, queremos usar nuestro medio de comunicación , que es la música, para generar algo bueno como sociedad y en la cultura. Nuestro mensaje no es rockear e irnos de fiesta, es comprometerse con la música” aclara el intérprete de “Nunca Me Dejes”.

rad