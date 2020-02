Rapero de ocho años canta sobre pobreza y corrupción en Uganda

El rapero ugandés "Fresh Kid" logró tener cientos de miles de seguidores en YouTube, ganó un premio de música en Estados Unidos y salió victorioso de una pelea con el gobierno, todo antes de su octavo cumpleaños.

El rapero, cuyo nombre real es Patrick Ssenyonjo, se ha convertido en un nombre familiar en Uganda, un país sumido en la pobreza y la corrupción, por cantar sobre la lucha de sus padres para mantenerlo a él y a sus hermanos.

"No me envíes de vuelta al pueblo donde no hay ayuda, recuerdo un momento en que el dinero era escaso, obtener ingresos y comida era muy difícil", canta en su último éxito "Bambi", que significa "por favor" en lengua luganda y ha tenido más de 200 mil visitas en YouTube.

Fresh Kid descubrió su talento mientras crecía en Luwero, un área de cultivo de café ubicada a 60 kilómetros al norte de la capital Kampala.

"Podía escuchar una canción en la radio e inmediatamente memorizarla y comenzar a cantarla", dijo su padre Paul Mutabaazi, de 40 años, un manicurista iletrado.

Un día, un cantante que idolatraba dio un show cerca de su casa. Fresh Kid pidió actuar como telonero y ganó 136 dólares por su presentación, un salario mensual para un maestro en Uganda.

Mutabaazi se acercó al cazatalentos que comenzó a conseguirle actuaciones y a producir sus canciones.

Irónicamente, la carrera del niño realmente despegó cuando el ministro de Asuntos de Menores de Uganda intentó impedirle cantar el año pasado bajo leyes que prohíben el trabajo infantil.

La disputa alcanzó los titulares de los medios nacionales y los ugandeses criticaron al ministro por dificultar el ascenso del rapero.

Fresh Kid entonces escribió "Bambi", su petición para que le permitan cantar. Se volvió un éxito en la radio y en bares y ganó el premio de Mejor Video Internacional de los Carolina Music Video Awards de Estados Unidos.

"Los niños deberían trabajar duro. Si tienes un talento, úsalo", dijo Fresh Kid a Reuters.

Eventualmente sus padres, su representante y el gobierno llegaron a un acuerdo.

Fresh Kid ahora vive en Kampala con su familia en un apartamento que él compró y asiste a una escuela de élite con una beca completa. Su padre abrió un salón de belleza en la ciudad.

nrv