Por el coronavirus cancelan entrega de las Lunas del Auditorio 2020

El Auditorio Nacional anunció este martes que ha tomado la decisión de cancelar la premiación de las Lunas debido a la contingencia sanitaria que vive el país a causa del Covid-19.

La ceremonia que premia a lo mejor de los espectáculos en México cada año, en esta ocasión, después de dieciocho años consecutivos no podrá realizarse.

“El Auditorio Nacional informa que debido a la situación derivada de la pandemia de Covid-19 se cancela la ceremonia de premiación de la edición 2020 de las Lunas del Auditorio, galardón que desde 2002 y de forma ininterrumpida ha reconocido anualmente a lo mejor de los espectáculos en vivo presentados en México…”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, se adelantó que se está buscando una nueva modalidad para realizar la entrega de las Lunas de este año, en donde galardonarán a lo mejor del espectáculo celebrado entre julio de 2019 y marzo de 2020.

La pandemia causada por el coronavirus detuvo la industria del entretenimiento y desde marzo se han estado cancelando o posponiendo espectáculos, en su mayoría los conciertos, festivales, ceremonias de premiación, que por ser eventos masivos no se pueden realizar bajo ninguna circunstancia.

Como el Corona Capital Capital Guadalajara 2020 que no logró salvarse y ha sido reprogramado hasta el momento para el 12 y 13 de septiembre como parte de las medidas de prevención del contagio del coronavirus.

También uno de los festivales más grandes de metal de la Ciudad de México el “Domination” 2020, que se llevaría a cabo el 1 y 2 de mayo, ha quedado pospuesto hasta 2021.

El Festival Tecate Emblema no tuvo oportunidad de ver la luz, puesto que la primera edición que se estaría llevando el 22 y 23 de mayo, ha sido aplazada hasta el momento al 18 y 19 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las ceremonias más importantes alrededor del mundo, también han hecho reajustes y cambiado las fechas, como la de los Premios Oscar 2020, la cual de acuerdo a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se transmitirá hasta el 25 de abril de 2021.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020