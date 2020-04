Paulina Rubio olvidó la letra de una de sus canciones

No siempre las buenas acciones tienen un final feliz y para muestra el show acústico que Paulina Rubio ofreció desde la intimidad de su casa, en el que fue duramente criticada por no saberse las letras de sus canciones y por desafinar en algunos momentos.

Fue a través de las redes sociales que fanáticos y haters de "La Chica Dorada" mostraron su enojo y burla por el show que la cantante ofreció el jueves y en el que cambió ciertas estrofas de algunos de sus temas. El show lo creó para invitar a los fanáticos a “quedarse en casa” o como ella lo pronunció “quedarse en causa”.

Incluso se vio a Rubio leyendo algunas hojas con lo que aparentemente eran las letras de las canciones pero como las cantaba de forma incorrecta, algunos cibernautas incluso pusieron en duda su capacidad para leer.

La cantante fue comparada con Jollette, ex integrante de “La Academia”, y a quien Lola Cortés en alguna ocasión regañó al decir que las canciones de Pau era lo más sencillo de cantar, cosa que Rubio al parecer no pudo hacer en su transmisión live.

Nada me ha enojado más esta cuarentena y creo que en mi vida, que el video de la shika dorada “cantando” desde causa (en lugar de casa). Además de que no sabe cantar, no sabe LEER y no se sabe sus propias rolas asquerosas.

— Gaba (@soy_gaba) April 17, 2020