Paul Stanley nada más no atinó con Legarreta.

En un intento por elogiar a su compañera en el programa Hoy, Andrea Legarreta, por su regreso al cine, erró y erró al anunciar su película Mamá se fue de casa, en lugar de Mamá se fue de viaje. “Se estrenó el viernes”, dijo… “No, se estrena este viernes apenas”, corrigió Legarreta. “Y participa Nina Rubí —su hija—”, agregó Stanley. “Rubín”, le corrigió otra vez la conductora, quien sólo rió ante su compañero.

Derbez dará más vida a los P. Luche.

El actor Eugenio Derbez quiere una nueva temporada de La familia P. Luche, sin embargo no la hará hasta que no esté seguro del rumbo que tomará la historia: “Estoy trabajando en eso pero me entregaron un guión que no me convence y esa si no la tengo pero bien no la voy a hacer”, comenta el actor cuando se le cuestiona. La tercera temporada de la comedia en la que comparte créditos con Consuelo Duval y Regina Blandón, entre otros, terminó hace ya siete años, en septiembre de 2012.

Ludwika madruga sorpresa a Ocesa Teatro.

OCESA Teatro siempre guarda de manera celosa la información de sus siguientes proyectos, como lo es la obra de teatro Perfectos desconocidos, que estrenará en octubre, pero el secreto de su elenco se descubrió cuando Ludwika Paleta compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella con quienes serán parte de esta historia, como Alex de la Madrid, Luis Arrieta, Tiaré Scanda, Mario Alberto Monroy, Michel Brown, por mencionar algunos, quienes estarán bajo la dirección de Jaime Matarredona y la producción de Morris Gilbert.